Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
13.03.2026 16:19
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında Orta Doğu ateş çemberine dönmüşken ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'den ciddi bir iddia geldi. Hegseth, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkında, "Yeni sözde, pek de yüce olmayan liderin yaralı ve muhtemelen sakat olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon’da düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında İran’a yönelik saldırılar ve İran yönetimine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hegseth, İran’ın yeni lideri olduğu iddia edilen Mücteba Hamaney’in durumuna ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

“YARALI VE MUHTEMELEN SAKAT”

Pentagon’daki toplantıda konuşan Hegseth, İran’daki liderlik durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bugün İran'ın hava sahasına en yüksek düzeyde saldırılar gerçekleştirilecek. Yeni sözde, pek de yüce olmayan liderin yaralı ve muhtemelen sakat olduğunu biliyoruz. Dün bir açıklama yaptı, ancak ne ses ne de video vardı. Sadece yazılı bir açıklamaydı. İran'ın bolca kamerası ve ses kayıt cihazı var - peki neden sadece yazılı bir açıklama? Sanırım nedenini biliyorsunuz. Korkuyor. Yaralı. Kaçıyor ve meşruiyeti yok. Onlar için tam bir karmaşa. Kim yönetiyor? İran bunu bile bilmiyor olabilir. Yer altına kaçtılar, pısıyorlar. Fareler böyle yapar.”

“İRAN'IN HAVA SAVUNMASINI YOK ETTİK”

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran’ın askeri kapasitesine yönelik operasyonların etkisine ilişkin de iddialı açıklamalarda bulundu.

Hegseth, “İran'ın hava savunması, donanması ve hava kuvvetleri kalmadı. Onları yok ettik. Füzeleri imha ediliyor. Füze fırlatmaları yaklaşık yüzde 90, insansız hava aracı saldırıları ise yaklaşık yüzde 95 azaldı” dedi.

“BU REJİMİN EN KÖTÜ KABUSU”

Hegseth, İran yönetimini hedef alan sert ifadelerini sürdürerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gökyüzüne baktıklarında Devrim Muhafızları ve İran rejimi iki şey görüyor… ABD bayrağındaki yıldızlar ve çizgiler ve İsrail bayrağındaki Davud yıldızı. Bu şeytani rejimin en kötü kabusu.”

HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı’nın yeniden ne zaman faal olabileceğine ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:

“Şu anda geçişi engelleyen tek şey, İran’ın gemilere ateş açmasıdır.”

Orta Doğu, Gündem, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Şeytani rejimlerin kim olduğunu, biz gayet iyi biliyoruz 0 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Aptallar yel değirmenleriyle savaşıyor. Öyle tek tek öldürerek rejim mi devrilir? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
