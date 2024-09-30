Kara operasyonuyla birlikte harekete geçtiler! ABD, Orta Doğu'ya ek asker ve savaş uçağı gönderecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kara operasyonuyla birlikte harekete geçtiler! ABD, Orta Doğu'ya ek asker ve savaş uçağı gönderecek

Kara operasyonuyla birlikte harekete geçtiler! ABD, Orta Doğu\'ya ek asker ve savaş uçağı gönderecek

İsrail Lübnan'da sınırlı kara harekatına başlarken, ABD'den eş zamanlı olarak dikkat çeken bir karar geldi. Bir yandan ateşkes çağrısı yapan Washington, bir yandan ise Orta Doğu'da mevcut güçlerine ek olarak savaş uçakları ve birkaç bin takviye asker göndereceğini açıkladı.

30.09.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pentagon, bölgede saldırganlığı caydırmak ve savaş riskini azaltmak amacıyla mevcut güçlerine ek olarak savaş uçakları ve birkaç bin takviye asker göndereceğini açıkladı. Ayrıca, bölgede hava savunmasının güçlendirilmesi için önlemler alındığı ifade edildi.

ABD'DEN KARA HAREKATIYLA EŞ ZAMANLI KARAR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında konuştu. Singh, "Savunma Bakanlığı, bölgede saldırganlığı caydırmak ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmak için Orta Doğu'daki ABD güçlerinin kuvvet duruşunu daha da güçlendirmek amacıyla adımlar atıyor." dedi.

EK ASKER VE SAVAŞ UÇAKLARI GÖNDERECEKLER

Bölgede bulunan ve rotasyonu gelen USS Abraham Lincoln uçak gemisi filosunun yerinde kalması talimatının verildiğini belirten Singh, ayrıca hava savunmasının güçlenmesi için mevcut askeri varlığa ek olarak F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 ve F-22 savaş uçakları ve bunları destekleyecek "birkaç bin" personel gönderileceğini bildirdi. Singh, ayrıca Pentagon'un, çeşitli olasılıklara yanıt verme hazırlıklarını daha da üst seviyeye taşımak için ABD içindeki askeri birliklerin bölgede konuşlandırılmasına yönelik hazırlık seviyesinin artırıldığı bilgisini paylaştı.

ABD, Orta Doğu'ya Takviye Asker ve Savaş Uçakları Gönderecek

"HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK"

İsrailli yetkililerin Lübnan'a karadan girme planlarıyla ilgili açıklamaları hakkındaki soruları için Singh, "Potansiyel operasyonları için bunu İsrail'e sorun, benim söyleyebileceğim bir şey yok. Size sadece şunu söyleyebilirim, İsraillilerle çalışmaya devam ediyoruz ve şu anda ne yapmayı planladıkları hakkında daha fazla bilgi edinmeye uğraşıyoruz." yanıtını verdi. Singh, 27 Eylül'de Lübnan'daki Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü hava saldırıları konusunda da İsrail'in kendilerine bilgi vermediğini tekrarlayarak, "Bakan (Lloyd) Austin, hazırlıksız yakalandı. Operasyon devam ederken haber verildi. Bu operasyonlarda dahlimiz yok." ifadelerini kullandı.

ABD, Orta Doğu'ya Takviye Asker ve Savaş Uçakları Gönderecek

"İSRAİL'LE ARAMIZDA BİR GÜVEN SORUNU YOK"

ABD ile İsrail savunma bakanları arasında "güven sorunu" olup olmadığıyla ilgili soruyu ise Singh, şöyle yanıtladı: "İki bakan, 7 Ekim'den bu yana her gün düzenli iletişim halinde, hatta bazen günde iki defa konuştukları oluyor. İkisi de telefonla istedikleri zaman birbirini arayabileceklerini biliyor. Dolayısıyla, bir güven sorunu olduğu söylenmez."

Singh, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırılarda ABD yapımı silah kullanılıp kullanılmadığı sorularına da İsrail'in her saldırısına ayrı soruşturma yapmadıklarını söyleyerek, söz konusu saldırı hakkında daha fazla bilgi almak için de İsraillilere yönlendirdi.

Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülmüştü. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere İsrail saldırılarında toplam 1217 kişi hayatını kaybetti. İsrail bombardımanları nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden olmaya devam ediyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara operasyonuyla birlikte harekete geçtiler! ABD, Orta Doğu'ya ek asker ve savaş uçağı gönderecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Nurhat Akbaş:
    Allahın gazabı inşallah ABD ve İsrailin üzerine olsun 120 9 Yanıtla
    Ekber SATIR:
    Duayla inşallahla maaşallahla olmuyo işte hocam...milliyetçi ruhun para silah güclü ordun varsa duaya ihtiyacın kalmaz...bunlar yoksa ömür boyu anca dua edersin. 19 19
    MUHAMMED EBZAL:
    Allah cc. Istemeden yaptak kilirdamaz. Dua edip tevekkul etmezsen hicbirsey olmaz. Dunyevi seyler sana gelip gecici kazanimlar yapar. Asil muhim olan ahirettir. Savasa hazir olun demis sav. Savasta korkmayin kacmayin tetikte olun demis. Gerisini sen anla 9 3
    Mehmet Topal:
    heykel le hiç olmuyor ekber satır 4 1
  • Talat Yelbuz:
    ALLAH IN GAZABI IRAN , HİZBULLAH HAMAS, ISRAIL, ABD HUSİ, YEMEN VE TEROR ORGUTLERI NI DESTEKLEYENLERE OLSUN HIC BIRI BIRINDEN MASUM DEĞİL 13 24 Yanıtla
  • oktay sayar:
    İsrail ve abd ilk önce ekonomik olarak batar ,sonra savaşta batar 6 6 Yanıtla
  • Alper Elma:
    karısını sahipsiz bırakmıyor.israil bu bölgede piyon gibi, ipini amarica çekiyor sen saldır vur yık korkma ben seni koruyacam diyor. amarica bu savaşlarin bire bir içinde ama perde arkasında gibi gözüküyor.butun istihbaratlari ajanları tam saha çalışıp İsrail'le birlikte hareket ediyor.butun koordineleri hareketleri birlikte kararlastiriyorlar ve amarica onay vermeden adım atmıyor 9 2 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    ABD operasyon yapıyor ama sahadaki İsrail'i kullanıyor 10 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Biz dünya lideriydik, Ortadoğu'da bizden habersiz yaprak kıpirdamiyordu. ABD bize sormusmu, bizim onayınızı almismı? Demekki bizim dünya lideri olduğunuzu bizden başka kimse bilmiyor.. 5 3 Yanıtla
  • Buruk Ali:
    Haçlı seferleri devam ediyor 4 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
07:23 Lübnan’a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam’ı da vurdu Art arda patlamalar yaşandı Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
15:32 İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı Akbank’tan açıklama var İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı! Akbank'tan açıklama var
15:28 ingiltere’de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası ingiltere'de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası
15:19 Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi
14:56 Rahmi Koç’tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4’ü battı Rahmi Koç'tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4'ü battı
14:36 Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı’nı bırkatı Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'nı bırkatı
14:16 Otomotiv devinde hayal kırıklığı Otomotiv devinde hayal kırıklığı
14:00 Havalimanında yangın paniği Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı
13:58 Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı
13:46 25 ülkeye mektup gönderdiler İsrail’den Hizbullah’la ateşkes için 2 şart 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart
13:45 Sinan Ateş’in annesinden Bahçeli için olay sözler “Oğlumun katili onlar“ deyip 4 isim sıraladı Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı
13:45 Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 09:34:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kara operasyonuyla birlikte harekete geçtiler! ABD, Orta Doğu'ya ek asker ve savaş uçağı gönderecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement