Pentagon: Trump Ekibiyle Geçiş Anlaşması Yok - Son Dakika
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Pentagon: Trump Ekibiyle Geçiş Anlaşması Yok

Pentagon, Trump'ın ekibiyle henüz geçiş anlaşması imzalanmadığını duyurdu ve mevcut ekip görevde.

25.11.2024 22:46
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibiyle, yetki devri için henüz bir geçiş anlaşması imzalanmadığı ve bu gerçekleşinceye kadar mevcut ekibin görevini sürdüreceği bilgisini paylaştı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, Pentagon yönetiminin yeni seçilmiş hükümete devri ve Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sing, "Biliyorsunuz, düzenli ve sorunsuz bir geçişe bağlıyız ancak bunun gerçekleşmesi için bir mutabakat zaptı imzalanması gerekiyor ve bunlar yürürlüğe girene kadar, bu süreci başlatamayız." dedi.

Mutabakat zaptı imzalanmadan Trump ve ekibiyle "yasal olarak herhangi bir etkileşimin olamayacağını" belirten Sing, Pentagon'un mevcut yönetiminin mesaisine devam edeceğini, bununla birlikte Pentagon'a gelecek yeni ekibin bu süreçte kısmi etkileri olacağını ifade etti.

Sing, mutabakat zaptının, yeni seçilmiş yönetimin Pentagon gibi bir devlet kurumunu devralması öncesinde "belirli şartları kabul etmesini gerektiren" yasal bir sözleşme olduğunu ve "bu zapt imzalanmadan hiçbir kurumun geçiş sürecini başlatamayacağını" vurguladı.

Sözcü Yardımcısı Sing, bununla birlikte imza öncesinde, seçilen ABD başkanının ekibi ile mevcut yönetim arasında gayriresmi görüşmelerin olabileceğine ancak yeni ekibin Pentagon'un gizli bilgilerine erişim hakkını imza sonrasında elde edeceğine işaret etti.

Öte yandan basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Austin Lloyd'un İsrailli yeni mevkidaşı Yisrael Katz ile yaptığı görüşmelerde Lübnan ve Gazze için ateşkes konusunun gündeme geldiği, Savunma Bakanlığının Tehdit Azaltma ve Silah Kontrolünden Sorumlu Müsteşarlığının da (DASD) bu konudaki çabalarının sürdüğü konularına yer verildi.

Sing bu konuda, "Bu departman (DASD) ateşkes çağrısı yapmaya devam ediyor ve buna Lübnan ve Gazze de dahil. ve tabii ki, rehinelerimizin de eve dönmesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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