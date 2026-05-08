Pentagon UFO Belgelerini Yayınladı

08.05.2026 20:29
Pentagon, UFO ve UAP ile ilgili belgeleri halkla paylaştı; daha fazla belge ileride yayınlanacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "tanımlanamayan uçan cisim" (UFO) ve "tanımlanamayan Hava Fenomeni"ne (UAP) ilişkin yeni belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu.

Pentagon'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda UAP ile ilgili devlet dosyalarının tespit edilmesi ve gizlilik derecesinin kaldırılmasına ilişkin sürecin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada söz konusu sürecin, Pentagon'un yanı sıra Beyaz Saray, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), Enerji Bakanlığı, Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) öncülüğünde yürütüldüğü belirtildi.

Gizliliği kaldırılmış dosyalara herhangi bir güvenlik izni gerekmeksizin "WAR.GOV/UFO" sitesinden erişilebileceği kaydedilen açıklamada, sürece ilişkin ek dosyaların Pentagon tarafından kademeli olarak yayımlanacağı açıklandı.

Bakanlığın ilgili sitesinde yayımlanan 162 belgelik ilk seri, soruşturma kayıtları, görgü tanığı ifadeleri ve kamuya açık raporları içeriyor.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Size verdiğim söze gelirsek Savunma Bakanlığı, UFO/UAP dosyalarının ilk kısmını halkın incelemesi ve araştırması için kamuoyuna açtı." ifadesini kullandı.

Bu dosyaların tespit edilip paylaşılması talimatını vermenin kendisi için onur olduğunu belirten Trump, önceki yönetimlerin bu konuda şeffaf olmamalarına karşın yeni belgeler ve görüntüler sayesinde halkın kendi kendine karar verebileceğini aktardı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce gizli tutulan bu dosyaların uzun süredir spekülasyonları körüklediğine işaret ederek ABD halkının bunları bizzat kendi gözleriyle görmesinin zamanının geldiğini ifade etti.

Hegseth, gizliliği kaldırılmış bu belgelerin yayımlanmasının, Trump yönetiminin "benzeri görülmemiş bir şeffaflığa olan samimi bağlılığını" gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

