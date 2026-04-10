Pentagon'un Gazeteci Kısıtlamalarına Mahkeme Engeli

10.04.2026 11:01
ABD'de yargıç, Pentagon'un gazetecilere erişim kısıtlamalarının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

ABD'de bir yargıç, Savunma Bakanlığının (Pentagon), kuruma akredite olan gazetecilerin erişimlerinin yeniden sağlanması yönünde daha önce verilen mahkeme kararına uymadığını belirterek basının erişiminin yeniden sağlanması gerektiğine karar verdi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Federal Yargıç Paul Friedman, Pentagon'un basına yönelik kısıtlamalarını anayasaya aykırı bulduğu 20 Mart tarihli kararına uyulması ve ABD ordusunu takip eden diğer tüm gazetecilerin basın akreditasyonlarının yeniden verilmesi gerektiğine hükmetti.

Friedman, "Bakanlık, 'yeni' bir adım atıyormuş gibi görünerek yasa dışı bir politikayı yeniden yürürlüğe koyup, mahkemenin de buna göz yummasını bekleyemez." ifadesini kullandı.

Söz konusu karara ilişkin NewsNation sitesine açıklamada bulunan Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise Bakanlığın mahkeme kararına itiraz etmeyi planladığını belirtti.

Pentagon'un mahkeme kararına uyduğunu ve kararda adı geçen gazetecilerin basın akreditasyon kartlarının yeniden yürürlüğe konulduğunu aktaran Parnell, 20 Mart tarihli karardaki endişeleri gideren, önemli ölçüde revize edilmiş bir politika yayımlandığını kaydetti.

Beyaz Saray ve Pentagon'da akreditasyon tartışmaları yaşanmıştı

Beyaz Saray, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayacağını açıklayan Associated Press (AP) ajansı muhabirinin ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısına katılımını engellemişti.

Pentagon yönetimi de şubat başında yürürlüğe koyduğu rotasyon programı kapsamında NBC News, The New York Times, NPR ve Politico gibi bazı haber kuruluşlarının askeri bina içindeki ofislerini boşaltmaları gerektiğini duyurmuştu.

Ekim 2025'te Pentagon'a kayıtlı muhabirlerden, haber yapmalarını önemli ölçüde kısıtlayan yeni yönetmelik kurallarına imza atmaları istenmişti.

ABD'de federal mahkeme, 21 Mart'ta ABD Savunma Bakanlığının basına yönelik kısıtlamalarının anayasada güvence altına alınan ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğine hükmetmişti.

Pentagon'un, yargıcın talimatına uyacağını belirtmesine rağmen yine de gazetecileri binadan uzak tutmaya yönelik bir dizi yeni kural uygulamaya koyduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA

