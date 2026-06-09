Perinçek'ten CHP'ye Yargı Darbesi - Son Dakika
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Perinçek'ten CHP'ye Yargı Darbesi

Perinçek\'ten CHP\'ye Yargı Darbesi
09.06.2026 15:31
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Doğu Perinçek, yargının CHP 38. Kurultayındaki oy satın alımını belirleyerek müdahaleyi sonlandırdığını açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, " Yargı, CHP 38. Kurultayında oyların satın alındığını saptayarak, CHP yönetimini ele geçiren Atlantik güdümlü müdahaleye son verdi." dedi.

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, CHP'ye ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının sonuçlarını değerlendirdi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ordu-millet işbirliğiyle bastırıldığını vurgulayan Perinçek, darbecilerin önde gelenlerinden bazılarının o gece etkisiz hale getirildiğini, binlercesinin tutuklandığını ve hapse atıldığını hatırlattı.

Doğu Perinçek, 15 Temmuz sonrasında ABD güdümlü FETÖ gladyosunun ordudan, polisten ve yargıdan temizlenmesinde büyük başarılar kazanıldığını ifade ederek, bu terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen 24 bin TSK mensubunun ordudan, 30 bin polisin emniyetten, 14 bin yargıç ve savcının yargıdan atıldığını söyledi.

CHP 38. Kurultayı seçimlerini "yok hükmünde" sayan yargı kararını, "Türk devletinin ve siyasal kurumların temizlenmesi sürecinin son ve etkili atılımı" olarak değerlendiren Perinçek, "15 Temmuz sonrası süreçte ABD-FETÖ zincirlerinden kurtulan yargı, CHP 38. Kurultayında oyların satın alındığını saptayarak, CHP yönetimini ele geçiren Atlantik güdümlü müdahaleye son verdi." diye konuştu.

CHP'de yaşananların kesinlikle koltuk kavgası olmadığını belirten Perinçek, "ABD derin devletinin 2020 Ocak tarihli meşhur Rand Corporation Raporu'nda açıkladığı plan, bizzat CHP'lilerin mücadelesi ve yargının kararıyla geçersiz kılınmıştır. ABD'nin bu raporda adını açıkça ilan ederek Ekrem İmamoğlu'nu CHP Genel Başkanlığına ve Türkiye Cumhurbaşkanlığına atama girişimi bozguna uğratılmıştır. Siyaset alanı yolsuzluk ve yozlaşmadan temizlenmenin ötesinde, en tehlikeli çürüme olan emperyalist müdahaleden arınmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Basın Toplantısı, Doğu Perinçek, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Perinçek'ten CHP'ye Yargı Darbesi - Son Dakika

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