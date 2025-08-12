Perinçek'ten Zengezur Koridoru ve Trump Yolu Açıklaması - Son Dakika
Perinçek'ten Zengezur Koridoru ve Trump Yolu Açıklaması

12.08.2025 16:55
Vatan Partisi lideri Perinçek, Zengezur Koridoru'nu desteklediklerini, ancak Trump Yolu'na karşı olduklarını söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Zengezur Koridoru'nu desteklediklerini ancak "Trump Yolu"nun, başka bir şey olduğunu belirterek, "Gerçekçi olan, üç artı üç platformudur. Yani Türkiye, Rusya, İran, artı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan. Vatan Partisi üç artı üç çözümünde ısrar etmektedir." dedi.

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın katıldığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen 3'lü zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zirvenin ardından Zengezur Koridoru'nun geliştirilmesi konusunda ortak deklarasyona imza atıldığını belirten Perinçek, anlaşmayla ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'yi Kafkaslar'da Asya'ya ve Türk devletlerine, İran'ı da Kuzey Kafkasya'ya ve aynı zamanda Avrupa'ya bağlayacak olan yolun güvenliğinin başına geçtiğini iddia etti.

Bir uzlaşma olduğunu ancak kesinleşmiş bir mutabakat yapılmadığını anlatan Perinçek, şöyle devam etti:

"Vatan Partisi olarak Zengezur Koridoru'nu destekliyoruz. Ancak Trump Yolu, başka bir şey. Zengezur Koridoru bizim yolumuzdur, koridorumuzdur. Türk yoludur, Asya yoludur. Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin açıklamalarında, hükümet olarak Trump Yolu'na karşı kuşkular, kaygılar, tereddütler var. Rusya, Çin, Hindistan ise tamamen karşı. Avrupa ülkeleri konuşmadılar ama sonuç itibarıyla bu yol Trump'a verilirse bu Avrupa ülkelerinin de Trump'ın bekçiliğine mecbur olacağı bir çözüm demektir. Dolayısıyla Avrupa'nın vatansever partileri ve vatansever iktidar sahiplerinin de bu yola karşı çıkacağı açıktır."

Perinçek, Vatan Partisi olarak bir mücadele başlattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Trump Yolu'nun, Trump'ın bekçiliğine, eşkıyalığına kapatılması için bir mücadele başlatıyoruz. Bu mücadelenin yanında Türkiye'nin, Azerbaycan'ın, bölge ülkelerinin çıkarı var. Hatta Ermenistan'ın da çıkarı var. Gerçekçi olan, üç artı üç platformudur. Yani Türkiye, Rusya, İran, artı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan. Bölgenin önemli ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran ile Kafkaslar'daki Azerbaycan, Gürcistan ile Ermenistan'dır. Okyanustan buraya bekçiler getirtmek ne oluyor? Bu 6 ülkenin oluşturduğu platform, bütün dünya halklarının ve dünya ülkelerinin menfaatine uygun olan çözümleri üretecek potansiyele sahiptir. Dolayısıyla Vatan Partisi o üç artı üç çözümünde ısrar etmektedir. Bir mücadele başlatıyoruz ve bu mücadelenin Sonunda, Trump'ın, Trump Yolu hayallerinin yalnızca kağıt üzerinde kaldığını bütün dünya görecek."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Doğu Perinçek, Diplomasi, Güvenlik, istanbul, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

