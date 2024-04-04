Perinçek, YSK\'nın Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı kararına tepki gösterdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesi kararına tepki gösterdi.
Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, Zeydan'ın hukuken belediye başkanlığı makamına oturmasının mümkün olmadığını savundu.
YSK'nın dün Van İl Seçim Kurulunun kararını kaldırıp, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Zeydan'a verilmesi kararı aldığını hatırlatan Perinçek, "Yüksek Seçim Kurulu ne yazık ki Güneydoğu illerimizdeki birtakım terör eylemlerine, yakıp yıkma eylemlerine boyun eğerek, Van belediye koltuğuna PKK'nın adamını oturtmuştur." ifadesini kullandı.
Belediye başkan adaylığı şartlarının mahalli idareler seçimine ilişkin kanunda düzenlendiğini kaydeden Perinçek, bu kanunda anayasa ve yasalardaki koşullara gönderme yapıldığını vurguladı.
Perinçek, Anayasa'nın 76'ncı maddesinin ikinci fıkrasında kimlerin milletvekili olamayacağı sayılırken, kimlerin belediye başkanı ve belediye meclis üyesi olamayacağının da sayıldığını anlatarak, buna göre terör eylemlerine katılanların, bu eylemleri teşvik ve tahrik edenlerin milletvekili olamayacağını, dolayısıyla belediye başkanı ve belediye meclis üyesi de olamayacağını söyledi.
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