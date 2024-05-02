Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi, Perinthos Antik Kenti'nin Turizme Katkı Sağlayacağını Söyledi - Son Dakika
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Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi, Perinthos Antik Kenti'nin Turizme Katkı Sağlayacağını Söyledi

Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi, Perinthos Antik Kenti\'nin Turizme Katkı Sağlayacağını Söyledi

Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin şehrin turizmine katkı sağlayarak tarih meraklılarının kente gelmesini sağlayacağını söyledi. Erdem, antik kentte yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi verirken, kazıların ardından yapıların restore edilerek yeni işlevler kazandırılacağını ve bölgeye bir gezi rotası yapılacağını belirtti.

02.05.2024 15:24
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Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin şehrin turizmine katkı sağlayarak tarih meraklılarının kente gelmesini sağlayacağını söyledi.

Erdem, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Arkeoloji Topluluğunca Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen arkeoloji seminerinde yaptığı konuşmada, antik kentte tiyatro alanında kazı çalışması yapıldığını aktardı.

Perinthos Antik Kenti'nin Trakya'daki en önemli antik kentlerden biri olduğuna işaret eden Erdem, "Tarih öncesi başlıyor ve günümüze kadar Traklar, Roma, Bizans ve Osmanlı burada iskan etmiş. Burada kazılara 2021 yılında başladık. Antik kentin tiyatrosunu kazıyoruz. Bu tiyatro Trakya'nın en büyük tiyatrosu. Burası o dönemde başkent olduğu için önemli. Buradan çıkan önemli eserler müzede sergileniyor." dedi.

Erdem, bu yıl kazıların temmuz ayında başlaması için planlama yaptıklarını söyledi.

Kentten çıkan eserlerin medeniyetlerin tarihine ışık tuttuğunu belirten Erdem, "Burası birçok savaş görmüş, birçok tarihi olaya tanık olmuş, deprem görmüş, yıkım görmüş. Bu sene kazı çalışmalarının yanı sıra kent çevresinde arkeolojik eserlerin tespiti için de araştırmalar devam edecek." dedi.

Kazıların ardından arkeolojik yapıları ve kültür varlıklarını restore ederek yeni işlevler kazandırılması, danışma merkezleri ve bölgeye bir gezi rotası yapılmasının planlandığını aktaran Erdem, "Kentin İstanbul'a yakın olması çok önemli. Ulaşım imkanlarının iyi olması turizm için avantaj. Çanakkale'ye giden yol üzerinde olması da önemli. Kente gelecekler Marmaraereğlisi'ndeki antik kenti görüp ardından kent merkezindeki müzeyi gezme fırsatı bulacak. Perinthos Antik Kenti tarihi, kültürel ve turizm destinasyonu üzerinde bulunuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi, Perinthos Antik Kenti'nin Turizme Katkı Sağlayacağını Söyledi - Son Dakika

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