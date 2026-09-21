Pertevniyal Lisesi, İTÜ'ye en fazla öğrenci gönderen okul olmayı sürdürüyor - Son Dakika
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Pertevniyal Lisesi, İTÜ'ye en fazla öğrenci gönderen okul olmayı sürdürüyor

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Pertevniyal Lisesi, İTÜ\'ye en fazla öğrenci gönderen okul olmayı sürdürüyor
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Pertevniyal Valide Sultan tarafından yaptırılan ve 1872'de Mahmudiye Rüştiyesi adıyla açılan Pertevniyal Lisesi, 154 yıldır eğitim geleneğini sürdürüyor. İstanbul Fatih'teki okulda yaklaşık 750 öğrenci eğitim görüyor, okul İTÜ'ye en fazla öğrenci gönderen okul olarak öne çıkıyor.

HAMDİ DİNDİREK/GÖKÇE KARAKÖSE - Yangınlara, dönüşen eğitim sistemlerine ve değişen kuşaklara tanıklık eden Pertevniyal Lisesi, 154 yıldır sürdürdüğü eğitim geleneğiyle İstanbul'un en köklü mektepleri arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosya haberinin bu bölümünde, Fatih'teki Aksaray Meydanı'nın kalabalığı içinde, Pertevniyal Valide Sultan Camisi'nin gölgesinde yükselen Pertevniyal Lisesi ele alındı.

Osmanlı padişahı Abdülaziz'in annesi ve II. Mahmud'un eşi olan Pertevniyal Valide Sultan tarafından yaptırılan ve 6 Nisan 1872'de "Mahmudiye Rüştiyesi" adıyla eğitim hayatına başlayan okul, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürse de yolculuğu her zaman kolay olmadı.

İlk yıllarında caminin yanında bulunan bina, 1911'de meydana gelen büyük İstanbul yangınında kullanılamaz hale gelirken, eğitim Sinekli Bakkal civarında bir konakta devam etti.

Bugünkü binanın güney bölümünde 1930 yılında 17 odalı beton bir yapı inşa edilince, okulun eğitim serüveni yeni adresinde sürmeye başladı.

Uzun yıllar erkek öğrencilerin eğitim gördüğü okul, değişen toplumsal yapıyla birlikte dönüşüm geçirdi. 1978'de ilk kız öğrencilerini kabul eden Pertevniyal Lisesi, sonraki yıllarda eğitim sistemindeki değişimlere uyum sağlayarak önce Süper Lise, ardından Anadolu Lisesi kimliği kazandı.

Bugün koridorlarında yaklaşık 750 öğrencinin eğitim gördüğü, 60 öğretmenin görev yaptığı lise, özellikle üniversite yerleştirme başarılarıyla öne çıkıyor.

"Mahmudiye Mektebi" yazan kitabe geçmişle geleceği buluşturuyor.

Öğrencilerin önemli bölümü mühendislik ve tıp fakültelerini tercih ederken, her yıl çok sayıda mezun da hukuk başta olmak üzere farklı alanlarda yükseköğretime devam ediyor.

Okulun girişinde ise yangından kurtarılan, 1872'den kalma Osmanlıca "Mahmudiye Mektebi" yazan kitabe geçmişle geleceği buluşturuyor.

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Tevfik Fikret, Nurullah Ataç, Cemil Meriç, Reşat Ekrem Koçu, Halit Kıvanç, Metin Akpınar ve Zihni Göktay gibi birçok ünlü ismin mezun olduğu lise, günümüzde proje okulu olarak merkezi sınavla öğrenci kabul etmeye devam ediyor.

Pertevniyal Lisesi Müdürü Şeref Koç, AA muhabirine, 154 yıllık okulun geçmişi ve bugünkü konumu ile öğrencilerinin başarılarını anlattı.

Pertevniyal Valide Sultan'ın önce camiyi, ardından okulu ve sonrasında caminin muvakkithanesini yaptırdığını kaydeden Koç, İstanbul yangınının ardından vakfın son üyesi Osman Efendi'nin 1930'da bugünkü okul binasını yaptırdığını belirtti.

Her yıl 150 yeni öğrencinin okula kayıt yaptırdığını aktaran Koç, üniversite başarılarına dikkati çekerek, "Her yıl İTÜ'ye en fazla öğrenci gönderen okul olarak teşekkür mektubu alıyoruz. Öğrencimiz daha çok mühendislik ve tıp eğitimini seçiyor. Her yıl 15-20 civarında hukuk öğrencisini eşit ağırlık bölümüne yerleştiriyoruz. Türkiye'de üniversite başarısı en yüksek okullardan bir tanesiyiz." ifadelerini kullandı.

Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"154'üncü yılımızı yaşıyoruz. Böylesine tarihi bir okulda çalışmanın manevi hazzını sürekli yaşıyoruz. Pertevniyal Valide Sultan'ın manevi elini hep üzerimizde hissediyoruz. Daha çok birincilerimiz de kızlar oluyor. Biz de bunu bütün mezuniyet törenlerinde, Pertevniyal Valide Sultan'ın yanı başımızda bizi izlemesine bağlıyoruz. Bu tarihin parçası olmak, bu manevi hazzı sürekli yaşamak bizim mesleğimizde hissedeceğimiz ender duygulardan bir tanesi. Dolayısıyla 'Pertevniyalli olmak ayrıcalıktır.' diyoruz."

Kaynak: AA
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