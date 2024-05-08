Peru Büyükelçiliği'nde David Diaz'ın sergisi açıldı - Son Dakika
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Peru Büyükelçiliği'nde David Diaz'ın sergisi açıldı

Peru Büyükelçiliği\'nde David Diaz\'ın sergisi açıldı

Peru'nun Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, fotoğraf sanatçısı David Diaz'ın 'Benim Soyumdan Portreler' adlı sergisi açıldı. Serginin açılış törenine birçok ülkenin diplomatik temsilcileri ve davetliler katıldı. Sergi, Peru'nun tarihini belgelemeyi amaçlıyor.

08.05.2024 20:42
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Peru'nun Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, fotoğraf sanatçısı David Diaz'ın "Benim Soyumdan Portreler" adlı sergisi açıldı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılış törenine, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar de las Casas, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye-Peru Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Derya Bakbak, birçok ülkenin diplomatik temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi de las Casas, sanatçı Diaz'ın Maravillarte Yarışması'nda fotoğraf kategorisinde birincilik kazandığını belirtti.

Sanatçının sergiyi "toplumun kimliğini görünür kılmak ve bunu gelecek nesiller için bir hafıza aracı olarak kullanmak" şeklinde tanımladığını vurgulayan de las Casas, sergi aracılığıyla Peru'nun tarihinin belgelenmeye çalışıldığını ifade etti.

De las Casas, serginin aynı zamanda Türk halkının Peru tarihini de yakından tanımasına imkan sağladığını, bu nedenle memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tören, açılış konuşmasının ardından düzenlenen kokteyl ile devam etti.

Kaynak: AA

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