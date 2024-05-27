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- Peru'da yolcu otobüsü ile tren çarpıştı: 4 ölü

LİMA - Peru'nun La Oroya şehrinde yolcu otobüsü ile kargo treninin hem zemin geçitte çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Peru'da dün hem zemin geçitte dehşet yaşandı. Başkent Lima'dan yola çıkan yolcu otobüsü ile kargo treni, La Oroya şehrinde birbirine girdi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 30'dan fazla kişi ise, çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, her iki taşıtın da yolculuk için gerekli tüm izinlere sahip olduğu ve kazanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Polis, kazanın meydana geldiği bölgede hız sınırı ve tren geçiş yolu işaretlerinin bulunduğunu aktardı.