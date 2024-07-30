Peru, Venezuelalı diplomatlara ülkeyi terk etme çağrısı yaptı - Son Dakika
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Peru, Venezuelalı diplomatlara ülkeyi terk etme çağrısı yaptı

Peru Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın Peru'da görevli diplomatik yetkililerine 72 saat içinde ülkeyi terk etmeleri gerektiğini bildirdi. Bakanlık, Venezuela'nın aldığı keyfi kararları gerekçe göstererek bu adımı attıklarını belirtti. Venezuela'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Nicolas Maduro'nun üçüncü kez kazanmasını muhalefet koalisyonu reddetmişti.

30.07.2024 09:33
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Peru Dışişleri Bakanlığı, Venezuelalı diplomatların 72 saatte ülkeyi terk etmesini istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Venezuela'nın Peru'da görevli diplomatik yetkililerini, 72 saatte ülkeyi terk etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirdik." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Venezuela'nın aldığı ciddi ve keyfi kararlar" gerekçe gösterilerek, söz konusu adımın atıldığı belirtildi.

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Peru, Venezuelalı diplomatlara ülkeyi terk etme çağrısı yaptı - Son Dakika

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