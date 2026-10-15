Peşaver'de okul çatısı çöktü, ilk belirlemelere göre 27 öğrenci ve 1 öğretmen öldü - Son Dakika
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Peşaver'de okul çatısı çöktü, ilk belirlemelere göre 27 öğrenci ve 1 öğretmen öldü

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Peşaver'in Afridi Abad bölgesindeki özel okulun çatısı, öğrenciler derslikteyken çöktü; ilk belirlemelere göre 27 öğrenci ve 1 öğretmen öldü, 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumu kritik; kurtarma çalışmaları tamamlandı, Cumhurbaşkanı Zerdari başsağlığı diledi.

Pakistan'ın Peşaver kentinde özel okulun çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27'si öğrenci 28 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Peşaver kentinin Afridi Abad bölgesindeki özel okulun çatısı, öğrencilerin dersliklerde bulunduğu sırada çöktü.

Yerel sağlık yetkilileri, okulun çatısının çökmesi sonucu 27 öğrenci ve 1 öğretmenin yaşamını yitirdiğini, 19 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hastanede yaralılara müdahale için acil durum ilan edildiğini belirten yetkililer, yaralılardan 5'inin durumunun kritik olduğunu aktardı.

Yetkililer ayrıca, enkaz altında kalan öğrencilerin kurtarılması için başlatılan çalışmaların tamamlandığını belirterek, bölgede başka yaralı bulunmadığını söyledi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, olaydan duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Zerdari, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Zerdari, ilgili makamlara yaralılara en üst düzeyde tıbbi olanaklar sağlamaları ve etkilenen ailelere yardım etmeleri talimatı verdi.

Olayın nedenlerinin kapsamlı şekilde araştırılacağını belirten Zerdari, tüm eğitim kurumlarının binalarının güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olmak için kapsamlı soruşturma yapılması gerektiğini vurguladı.

Hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların 13 yaş ve altında olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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