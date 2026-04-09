Peskov: Avrupa ile İyi İlişkiler Kurmak İstiyoruz
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Peskov: Avrupa ile İyi İlişkiler Kurmak İstiyoruz

09.04.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa'nın Rusya ile temas reddettiğini belirtti, ilişkiler için niyetlerini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın Rusya ile temas kurmayı reddettiğini belirterek, "Rusya, Avrupa ülkeleri dahil tüm ülkelerle iyi, karşılıklı yarar sağlayan ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurma niyetinde." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon'un, "Rusya ile doğrudan savaş yaşanması olasılığından endişe duyduğu" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bu tarz endişelerin temelsiz olduğunu belirtti.

Peskov, Rusya'nın, kendisine düşmanca tavır sergilemeyen ülkelere tehdit oluşturmadığını vurgulayarak, "Rusya, Avrupa ülkeleri dahil tüm ülkelerle iyi, karşılıklı yarar sağlayan ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurma niyetinde. Ancak maalesef, Avrupa şu anda temas kurmayı tamamen reddediyor." ifadelerini kullandı.

Rus savaş gemisinin iki Rus tankere İngiltere'nin kıyıları açıklarında eşlik ettiği yönündeki haberleri değerlendiren Peskov, son aylarda uluslararası sularda "korsanlığın" yaşandığını belirtti.

Peskov, "Bu korsanlık olayları, Rusya'nın ekonomik çıkarlarına zarar verdi. Rusya Federasyonu, çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alma hakkına sahip ve bu konuda mutlaka tedbir alacak." diye konuştu.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da ateşkes ilan etme konusunda henüz karar almadığını söyledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Kremlin, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 14:31:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.