Peskov'dan Finlandiya'ya Uyarı

06.03.2026 13:59
Kremlin sözcüsü Peskov, Finlandiya'nın nükleer silah açıklamalarının gerginlik artırdığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın nükleer silahla ilgili açıklamalarının, Avrupa'da gerginliğin artmasına yol açtığını belirterek, "Finlandiya, topraklarında nükleer silah konuşlandırmakla bizi tehdit ediyor. Eğer Finlandiya, bizi tehdit ediyorsa, biz de uygun önlemleri alacağız." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen'ın, "ülkede 1980'den beri yürürlükte olan nükleer silah yasağını gevşeterek, nükleer silah ithalatına izin vermeyi planladıkları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bu tür açıklamalar, Avrupa kıtasında gerginliğin artmasına yol açıyor. Finlandiya, topraklarında nükleer silah konuşlandırmakla bizi tehdit ediyor. Eğer Finlandiya, bizi tehdit ediyorsa, biz de uygun önlemleri alacağız." ifadelerini kullandı.

Peskov, Çin ve Hindistan'a petrol satışıyla ilgili verileri açıklamak istemediklerini söyleyerek, "Hindistan ve Çin ile enerji alanları dahil işbirliğimizi sürdürüyoruz. İran'daki savaş nedeniyle Rus enerji kaynaklarına talebin önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Rusya, petrol, doğal gaz ve sıvılaştırılmış gaz konusunda güvenilir bir tedarikçi. Rusya, anlaşmalar çerçevesinde sevkiyatları garanti ediyor." dedi.

"İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya ile Çin'in İran'a siyasi ve diğer açılarla yardımcı olduğunu açıkladı. Rusya, ne tür şekilde İran'a yardımcı oluyor? İran ve Rusya arasında askeri işbirliği var mı?" sorusuna Sözcü Peskov, "İran ile diyalog halindeyiz. Bu diyaloğu sürdüreceğiz." yanıtını verdi."

Kaynak: AA

