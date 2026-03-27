Üye Girişi
Son Dakika Logo

Peskov: Enerji Şantajı Kiev'den Geliyor

27.03.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’yı enerji şantajı yapmakla suçladı ve Rusya'nın güvenilir olduğunu vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın enerji sevkiyatında güvenilir konumunu korumaya devam ettiğini belirterek, "Enerji şantajını yapan ve yapmaya devam eden Kiev'dir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'nin Kuzey Akım boru hatlarını "kontrol etmek" istediğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Peskov, "Kuzey Akım uluslararası bir şirketti ve yabancı şirketlerin katılımıyla kurulmuştu. Bunların çoğu projeden çekildi ancak boru hatlarının mülkiyeti korunuyor ve bunlar Gazprom'a ait." diye konuştu.

Peskov, Kuzey Akım'daki hatlardan birinin tahrip edildiğini ve diğer hattın da gün geçtikçe deniz koşulları nedeniyle daha fazla tahrip olduğunu söyledi.

Yaptırımlar nedeniyle boru hatlarıyla ilgili hukuki açıdan karmaşık bir durum yaşandığına işaret eden Peskov, "ABD, uluslararası enerji altyapısını kontrolü altına almaya eğilimlidir. Bu, apaçık ortada." ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna'nın, ABD ve Kazakistanlı şirketlerin de ortakları arasında bulunduğu Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısına yönelik saldırılarını eleştirerek, "Enerji şantajını yapan ve yapmaya devam eden Kiev'dir. Bu durum, hem bizim şirketimizin hem Amerikan şirketlerinin hem de Kazakistanlı şirketlerin çıkarlarına zarar vermektedir. Ne olursa olsun, Rusya, dünya çapında enerji güvenliğinin güvenilir bir garantörü olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, Rusya ile karşılıklı ekonomik ilişkileri Ukrayna konusunun çözümüne bağlama eğiliminde bulunduğunu belirten Peskov, bu yaklaşım nedeniyle iş dünyasının zarar gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kremlin, Ukrayna, Ekonomi, Enerji, Güncel, Rusya, Kiev, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Fırtına Deresi’nde endişelendiren görüntü Gerçek ortaya çıktı Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Kalkışta korku anları Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 13:45:22. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.