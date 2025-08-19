Pestisit Kullanımının Azaltılması İçin Yeni Proje - Son Dakika
Pestisit Kullanımının Azaltılması İçin Yeni Proje
19.08.2025 12:21
Bakan Yumaklı, EKÜY Projesi ile tarımsal ürünlerin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımda pestisit kullanımının engellenmesine yönelik Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi'ne dahil olan üreticilerin birtakım avantajlara sahip olduğunu belirterek, "Pestisiti azaltma yönünde kararlıyız. Biyolojik ve biyoteknik mücadele bu anlamda son derece önemli." dedi.

Yumaklı, Ankara'nın Ayaş ilçesinde gerçekleştirilen domates hasadına katılarak, ürün topladı.

Türkiye'de geçen yıl 14,6 milyon ton domates üretildiğine işaret eden Yumaklı, "Türkiye, domates üretiminde dünyada üçüncü sırada. Kişi başı tüketim olarak da yüksek, milletimiz domates tüketimini seviyor. Kişi başına yaklaşık 109 kilogram domates tüketimi söz konusu. Yeterlilik oranımız yüzde 117. Önemli bir ihracat ürünümüz. 10 yıllık ortalamaya baktığımızda yıllık yaklaşık 535 bin ton civarında ihracat söz konusu." diye konuştu.

"Kalkınma desteklerimizi ürünlerin markalaşmasına yönlendirdik"

Yumaklı, domates ve benzeri sebze-meyve ürünlerinin aile işletmeleri için önemine dikkati çekerek, verimli ve kaliteli ürün elde edildiğinde gelir anlamında çok önemli katkı sağlandığını söyledi.

Sözleşmeli üretimin bu işin olmazsa olmazı olduğunu bildiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Özellikle üretim, depolama, paketleme gibi hususlarda kırsal kalkınma desteklerini tamamen, özellikle 2024 yılından itibaren yoğun şekilde ürünlerin markalaşmasına, katma değerli hale gelmesine yönlendirmiş durumdayız. Ayaş domatesi, ünü sadece Türkiye'de değil, ülke sınırlarına da taşmış durumda. Türkiye yanında Avrupa Birliği'nde de coğrafi işaretli. Tadı, aroması ve elde edilen ürünlerin kalitesi her halükarda herkes tarafından biliniyor."

Yumaklı, verimli, sürdürülebilir ve kaliteli ürün elde etmek konusunda var güçleriyle çalıştıklarına işaret ederek, olağanüstü hava koşullarının bitkisel üretimi de etkilemeye başladığını ifade etti.

Biyolojik ve biyoteknik mücadeleye verdikleri öneme de işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın uzun yıllardır devam eden bir projesi var, EKÜY. Bu projeye dahil olanlar, iyi tarım uygulamaları, organik tarım da dahil olmak üzere birtakım avantajlara sahip oluyor. Özellikle pestisitin engellenmesiyle ilgili bu projeye dahil olan üreticilerimize mavi bayrak ve logo veriyoruz. Bu, pazarlama açısından da bir avantaj sağlıyor. Ayrıca bu projeye dahil olan üreticilerimize de sübvansiyonlu krediler sağlıyoruz. Bu projeye dahil olmadıysa, üreticilerimizin mutlaka tarım il ve ilçe müdürlüklerimize giderek bu proje hakkında bilgi sahibi olmalarını istirham ediyorum. Hakikaten eğer verimli ve kaliteli üretimi amaçlıyorsak ki amacımız bu olmalı, bu tür projelerin önemi büyük. Pestisiti azaltma yönünde özellikle kararlıyız. Biyolojik ve biyoteknik mücadele bu anlamda son derece önemli."

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından EKÜY Projesi kapsamında üretim yapan üreticilere sertifikalarını verdi.

Kaynak: AA

