Petro'dan Espriella'ya Sert Eleştiriler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 7 Ağustos'ta görevi devredeceği Abelardo de la Espriella hükümetinin, İsrail ile ilişkileri yeniden tesis etme vaadini "ulusal onura hakaret" olarak nitelendirdi.

Bolivar kentinde halka hitap eden Petro, 21 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kazanan sağcı Espriella hükümetini tanımadığını ve "sokakta en güçlü" şekilde muhalefet edeceklerini vurguladı.

Espriella'nın İsrail ile ilişkileri düzeltme sözü vermesine değinen Petro, şunları söyledi:

"Gazze'de 22 bin bebeği füzelerle katleden bir hükümetle yeniden diplomatik ilişki kurmak istiyorlar. Böyle bir hükümet (Espriella hükümeti) beni utandırıyor. Bir Kongre, 22 bin bebeği öldüren bir hükümetle ilişkilerin yeniden kurulmasına nasıl izin verir? Bu bizim ulusal onurumuza hakarettir. Bu bir sevgi değildir, bu bir inanç değildir, bu Hz. İsa'ya inanmak da değildir. Soykırıma alkış tutmak, faşizmin ta kendisidir. Bunun adı özgürlük de değildir, soykırımcı bir hükümetle (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) iş yapan, kendi ülkesinde de bunun aynısını yapar."

Petro, görevdeki son halka açık konuşmasında, 7 Ağustos'ta görevi Espriella'ya devrettikten sonra siyasete veda etmeyeceğini belirterek, yeni yönetimi sokaklarda "güçlü" bir muhalefetin beklediğini söyledi.

Espriella'nın kendisine "kaplan" lakabı takmasını eleştiren Petro, "Özgür Amerika topraklarında kaplan yoktur, var olan birkaç tanesi ise hayvanat bahçelerinde kafes arkasındadır. Amerika kıtasının en büyük kedigili jaguardır. Bizler jaguarın topraklarındayız, halkın kadınları ve erkekleri olarak, sosyal reformları savunmak için hepimiz birer jaguar olacağız." diye konuştu.

Petro'nun konuşmasını takip edenlerden bazıları Filistin bayrağı açarken, alandakiler Espriella aleyhine sloganlar attı.

Cumhurbaşkanı Petro, Kongre'nin açılış oturumunda konuştu

Öte yandan Kongre'nin açılış oturumunda konuşan Petro, ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya tepki göstererek, "Kolombiya halkının kararı Washington'da değil, kendi sandığında verilmiştir, ancak Trump ve Rubio'nun attığı adımlar seçimlerin meşruiyetine gölge düşürmüştür." dedi.

Seçim sonuçlarını tanımayacağını yineleyen Petro, ABD yönetiminin sağcı aday Abelardo de la Espriella lehine seçim sürecine müdahale ettiğini öne sürerek, bunu "kabul edilemez bir hegemonya müdahalesi" olarak nitelendirdi.

Petro, Espriella'nın kazandığı seçimin şaibeli olduğunu iddia ederek, "Siz benden kanıt talep ediyorsunuz, ben bunları her zaman sundum. Bana güvensizlik etmeyin. Kolombiya halkı cumhurbaşkanı olarak Ivan Cepeda'yı seçti. Bu gece, programlama uzmanı 70 bin dijital tanığın Kolombiya'daki hileyi ortaya çıkardığı tüm delil ve emarelerle birlikte hazırlanan dava dilekçesi yargıya sunulacak ve kamuoyuyla paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

"Ne kadar az açlık, o kadar az suç"

Espriella'nın silahlı gruplarla yürütülen "Tam Barış Politikası"nı (La Paz Total) sona erdireceğini söylemesini hatırlatan Petro, "Bazıları konuşmanın kötü, öldürmenin ise iyi olduğunu düşünüyor. Oysa biz bunun böyle olmadığını gösterdik. Hırsızlığın ve yoksulluğun kontrolden çıktığı bir ülke devraldık, bugün ise yoksulluk ve suç oranlarının en düşük seviyelerde olduğu bir Kolombiya bırakıyoruz. Ne kadar az açlık, o kadar az suç." şeklinde konuştu.

Petro, görev süresi boyunca kaydedilen suç oranlarını değerlendirirken, "Bugün, biz göreve gelmeden önceki Pablo Escobar dönemindekinden çok daha büyük bir suç örgütüyle karşı karşıyayız. Karşımızda uluslararası bir suç ağı var. Medellin ve Bogota'da şu ana kadar 38 farklı uyruktan suçlu yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, hükümeti dönemindeki başarılara işaret ederek, "Bugün daha az yoksulluk ve daha az eşitsizlik var, bu da Kolombiyalıların daha iyi bir yaşama sahip olmasını güvence altına alıyor. Kolombiya ekonomisi, Latin Amerika'nın en esnek ve çok yönlü ikinci ekonomisidir. Çeşitli ihracat kaynaklarımız var; artık kendimizi sadece hidrokarbonlara adamıyoruz ve bu çeşitlilik bize ülkede güç ve istihdam sağlıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Petro, 2025'te 1,8 milyon Kolombiyalının yoksulluktan kurtulduğunu, 1 milyon kişinin ise aşırı yoksulluk sınırının üzerine çıktığını belirtti.

Petro'nun konuşmasını tamamlamasının ardından Kongre'den ayrılması muhalefet milletvekillerinin tepkisini çekti.

Cumhurbaşkanı'nın, önceki açılış oturumlarının aksine bu kez muhalefetin yanıt konuşmasını beklemeden salondan ayrılması, farklı siyasi kesimlerden "sert" eleştirilere yol açtı.

Seçimi az farkla iktidar partisinin adayı sol görüşlü Ivan Cepeda'nın önünde tamamlayan sağcı Espriella, 7 Ağustos'ta görevi Petro'dan devralacak.