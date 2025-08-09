Petro'dan Trump'a Diyalog Çağrısı - Son Dakika
Petro'dan Trump'a Diyalog Çağrısı

09.08.2025 23:56
Petro, Maduro'nun yakalanması için artırılan ödüle karşı Trump'a diyalog ve işbirliği önerdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması için ödül miktarını 50 milyon dolara çıkaran ABD hükümetinin kararının ardından ABD Başkanı Donald Trump'a diyalog çağrısında bulundu.

Petro, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesi ile Venezuela'ya tutumu konusunda bazı öneriler paylaştı.

Cumhurbaşkanı Petro, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede Venezuela'dan "güçlü" destek aldığını belirterek, "Venezuela ile ilgili olarak, Maduro ve General Padrino'dan (Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino) bu ülke sınırındaki uyuşturucu kaçakçılarını yenmek için destek aldım. Destek çok güçlüydü ve devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın siyasi sorunlarına çözümün liderlerinin öldürülmesi ya da yakalanması için yatırım yapmak olmadığına inandığını belirten Petro, şunları kaydetti:

"Venezuela, özgür seçimler için tüm taraflar arasında açık bir diyaloğa ihtiyaç duymaktadır. Siyasi liderleri hapse atmak, görevden uzaklaştırmak ya da hükümet yanlısı liderleri hapis veya ölüm tehdidiyle takip etmek, barışçıl bir çözümün önünü açmayacaktır. Venezuela'nın yolu, siyasi özgürlük ve tam egemenliktir."

Petro, Trump'ın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele politikasına değinerek, "Ulusal egemenliğe saygı temelinde, ona katılıyorum. Kuşkusuz, uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütlere karşı mücadeleyi iki ya da üç katına çıkarmak gerekir. Bu mücadele, öncelikle bu örgütlerin liderleri, finans kaynakları ve yasa dışı mallarının toplu olarak ele geçirilmesiyle başlamalıdır." yorumunu yaptı.

Hükümetinin uyuşturucuyla mücadelede, gerçekten kararlı olan tüm hükümetlerle işbirliği yaptığını ve yapmaya devam edeceğini aktaran Petro, "Ancak, yasa dışı ürünler üreten çiftçiler veya marjinalleşmiş gençlerin sunduğu hizmetlere bağımlılığı azaltmak için, bölgenin barışçıl dönüşümü mümkün olduğunca yasal ekonomilerle finanse edilmelidir. Çünkü şiddet, yalnızca daha fazla şiddet getirir." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maduro'nun yakalanması için konulan ödülle ilgili bilgilerin güncellendiği bildirilmiş, Maduro'nun yakalanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülün 50 milyon dolara yükseltildiği duyurulmuştu.

Maduro'nun 2024 seçimlerinin galibi olarak tanınmadığı ve Venezuela Devlet Başkanı olarak kabul edilmediği aktarılan açıklamada, devlet memurları ve çalışanlarının bu ödülden muaf olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

