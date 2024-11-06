Petro'dan Trump'a Tebrik, Gazze Çağrısı

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik ederek, Gazze'deki soykırıma sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Trump'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Petro, "Amerikan halkı son sözünü söyledi ve bu karara saygı duyulmalı. Trump'ı zaferinden ötürü tebrik ediyorum. Kuzey ve güney arasındaki diyalog sürmeli. İklimin çöküş gerçeği de göz ardı edilmemeli. Sınırları kapatmanın tek çözümü, güney halklarının refahının artırılması ve ablukanın sona erdirilmesinden geçiyor. ABD'deki ilerici hareket, Gazze'deki soykırımı alkışlayamaz." ifadelerine yer verdi.