Petro, Küba\'ya Ziyaret Düzenleyecek

BOGOTA, 1 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin son dönemde Küba'ya yönelik askeri müdahale tehditlerine tepki göstermek amacıyla Küba'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Petro cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Küba'nın 2.000 Kolombiyalı doktora eğitim verdiğini, eski Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri arasında barış yapılmasını sağladığını ve Kovid-19 aşısıyla tüm dünyada binlerce kişinin hayatını kurtardığını belirtti.

"Şimdi ise Küba'ya yönelik işgal ve füze saldırıları konuşuluyor" diyen Petro, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunların ne füzelerle, ne işgalle ne de ablukayla çözülebileceğini vurguladı.

Karayipler'de olası bir savaşa karşı çıkmak için Küba'dan sesleneceğini belirten Petro, diyen Petro, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığına karşı kullanılan füzeler yüzünden masum insanların hayatını kaybettiğini ve ABD istihbarat kuruluşlarının da bu yöntemin "tamamen işe yaramaz" olduğunu kabul ettiğini belirtti.

Petro, füze saldırılarında 50'si Kolombiya vatandaşı 261 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

2023'ün haziran ve eylül aylarında Küba'ya ziyaret gerçekleştiren Petro'nun, üçüncü resmi ziyaret için cuma günü başkent Havana'ya varması bekleniyor.