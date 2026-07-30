Petro Küba'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Petro Küba'yı Ziyaret Edecek

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, görevi bitmeden Küba'yı ziyaret edecek, ilişkileri tehlikeye atabilir.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, 4 yıllık görev süresinin dolmasına 8 gün kala Küba'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, Cumhurbaşkanlığı Basın Birimi, Petro'nun yarın Kübalı mevkidaşı Miguel Diaz-Canel ile görüşmek üzere başkent Havana'ya gideceğini doğruladı.

Petro, Küba'da 2 gün boyunca çeşitli temaslarda bulunacak ve farklı kesimlerle görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Petro'nun Küba ziyaretinin, 7 Ağustos'ta görevi devralacak seçilmiş sağcı Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın, Küba ile diplomatik ilişkileri keseceğini ve Kolombiya'nın Havana Büyükelçiliğini kapatacağını açıklamasının ardından planlanması dikkat çekti.

Petro, 17 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinde yaptığı konuşmada, ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosunu "soykırım" olarak nitelendirmişti.

Bu açıklama, görevi devralmaya hazırlanan Espriella'nın, Küba ile diplomatik ilişkileri kesme kararıyla taban tabana zıt bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Kolombiya, Petro'nun talimatıyla, enerji ve ekonomik krizlerin etkilerini hafifletmek amacıyla Küba'ya haziranda yaklaşık 100 ton insani yardım taşıyan bir gemi göndermişti.

Küba-Kolombiya ilişkileri

Küba, Petro yönetimi de dahil olmak üzere farklı Kolombiya hükümetleri ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki barış müzakerelerine ev sahipliği yaparak Kolombiya'nın önemli ortaklarından biri haline geldi.

Bu nedenle seçilmiş Cumhurbaşkanı Espriella'nın Küba ile diplomatik ilişkileri kesme yönündeki açıklaması ülkede bazı siyasi kesimlerin tepkisine yol açtı.

Kaynak: AA

Kolombiya, Diplomasi, Politika, Güncel, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro Küba'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika

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