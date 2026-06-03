Petro, Trump'ın Seçim Desteğini Kınadı - Son Dakika
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Petro, Trump'ın Seçim Desteğini Kınadı

Petro, Trump\'ın Seçim Desteğini Kınadı
03.06.2026 11:06
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Trump'ın aşırı sağcı adaya desteğini kınadı ve özgürlük vurgusu yaptı.

BOGOTA, 3 Haziran (Xinhua) -- Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı adaya verdiği açık desteği kınayarak, Kolombiya halkının kimsenin "kölesi ya da sömürgesi" olmaması gerektiğini söyledi.

Petro salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir ülke başka bir ülkenin kararlarına müdahale ederse, özgürlük ortadan kalkar" ifadesini kullandı. Petro, tüm Kolombiyalılara tamamen özgür bir ortamda oy kullanma çağrısı yaptı.

Aşırı sağcı Vatan Savunucuları hareketiyle bağlantılı bağımsız aday Abelardo de la Espriella'yı seçimin ilk turundaki başarısından dolayı tebrik eden Trump, "Abelardo'yu tam ve mutlak şekilde desteklemekten onur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kolombiya'da pazar günü gerçekleştirilen seçimlerin birinci turunun ilk sonuçlarına göre, de la Espriella ile iktidardaki sol Tarihsel İttifak koalisyonunun adayı Ivan Cepeda, en yüksek oyları alarak ikinci tura yükseldi.

Kolombiya anayasasına göre dört yıl görev yapan cumhurbaşkanları yeniden seçilemiyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Petro bu seçimde yarışmıyor.

Seçimin ikinci turunun 21 Haziran'da yapılması planlanırken, kazanan adayın 7 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

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