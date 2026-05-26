Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Petrol Fiyatları Düşüşte

26.05.2026 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol 98,57 dolara inerken, İran-ABD müzakereleri umut vad ediyor.

Brent ham petrol vadeli kontratları TSİ 18.19 itibarıyla yüzde 4,8 düşüşle varil başına 98,57 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas türü ham petrol vadeli kontratları yüzde 5 düşüşle 91,75 dolara indi. Her iki kontrat da 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyelerinde işlem gördü.

Reuters'ın haberine göre, İran'ın başmüzakerecisi ve dışişleri bakanı, savaşı sona erdirmek için ABD ile olası bir anlaşmayı görüşmek üzere Katar Başbakanı ile Doha'da bir araya geldi. Taraflar, savaşı durduracak ve müzakerecilere 60 gün tanıyacak bir mutabakat zaptında ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Price Futures Group analisti Phil Flynn, 'Henüz tamamlanmış bir anlaşma olmasa da Hürmüz Boğazı üzerinden yeniden petrol akışının başlayabileceğine dair bir umut oluşmuş durumda' dedi. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin 'iyi gittiğini' ancak başarısız olması halinde yeni saldırılar olabileceği uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın savaşın sona erdirilmesini müzakere ettiğini, nükleer konuların şu aşamada görüşülmediğini söyledi. Analistler, barış anlaşması olsa bile boğazdaki petrol akışının normale dönmesinin aylar sürebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

23:56
Victor Osimhen’e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
Victor Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
23:50
Borussia Dortmund Salih Özcan’a veda etti
Borussia Dortmund Salih Özcan'a veda etti
23:49
İran’ın 3 kentinde patlama sesleri
İran'ın 3 kentinde patlama sesleri
23:21
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
22:14
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 01:12:25. #7.12#
SON DAKİKA: Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.