İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

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Trump\'ın Başbakan Trudeau ile ilgili sözleri gündem oldu

İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen "Aile, Gelecek ve Kalıcı Bağlar" başlıklı konferansa katıldı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Konuşmacı olarak kürsüye çıkan Pezeşkiyan, sinevizyonda vefat eden eşinin fotoğrafını görünce duygulandı ve göz yaşlarına hakim olamadı. Pezeşkiyan, "Çok zor. Özür dilerim. İzin verirseniz ben konuşmayım" diyerek kürsüden indi. Yerine oturan Pezeşkiyan'ın hüngür hüngür ağladığı görüldü.

BİR DAHA EVLENMEDİ

Pezeşkiyan tıp fakültesinde okurken, aynı okulda tahsil gören eşi Fatime Mecidi'yle tanıştı. 1993 yılında trafik kazasında eşi ve bir oğlunu kaybetti. Bir daha evlenmeyen Pezeşkiyan, geriye kalan 2 oğlu ve bir kızını tek başına büyüttü.