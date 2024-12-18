İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 'Aile, Gelecek ve Kalıcı Bağlar' konferansında vefat eden eşinin fotoğrafını görünce duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamayarak konuşma yapmadan kürsüyü terk etti.

18.12.2024 16:46
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İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen "Aile, Gelecek ve Kalıcı Bağlar" başlıklı konferansa katıldı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Konuşmacı olarak kürsüye çıkan Pezeşkiyan, sinevizyonda vefat eden eşinin fotoğrafını görünce duygulandı ve göz yaşlarına hakim olamadı. Pezeşkiyan, "Çok zor. Özür dilerim. İzin verirseniz ben konuşmayım" diyerek kürsüden indi. Yerine oturan Pezeşkiyan'ın hüngür hüngür ağladığı görüldü.

BİR DAHA EVLENMEDİ

Pezeşkiyan tıp fakültesinde okurken, aynı okulda tahsil gören eşi Fatime Mecidi'yle tanıştı. 1993 yılında trafik kazasında eşi ve bir oğlunu kaybetti. Bir daha evlenmeyen Pezeşkiyan, geriye kalan 2 oğlu ve bir kızını tek başına büyüttü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Necati Kaya:
    Zor bir durum. Allah sabır metanet versin. 80 3 Yanıtla
  • İsa Arslanca:
    Ne olursak olalim nlhayetlnde lnsaniz acida blze sevlncde 48 2 Yanıtla
  • Biyo Art:
    Bu adam önemli 33 5 Yanıtla
  • OMAR DAYI:
    iran animasyon cumhuriyeti 13 13 Yanıtla
  • Mahir Tunç:
    sor bakalım iran hükümeti suriyede esad destek verip bir çok insanı eziyet edip öldürdüler bir çok insanı topraklarından ettiler onlarada üzülüp ağlıyor mu iki ağladı diye hemen sizde üzülüp ağlamayın 0 2 Yanıtla
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