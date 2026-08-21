Pezeşkiyan'dan ABD'ye aynı anda iki mesaj: Hem barış çağrısı yaptı hem tehdit etti - Son Dakika
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Pezeşkiyan'dan ABD'ye aynı anda iki mesaj: Hem barış çağrısı yaptı hem tehdit etti

Pezeşkiyan\'dan ABD\'ye aynı anda iki mesaj: Hem barış çağrısı yaptı hem tehdit etti
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile savaşın güç ve itibar varken bitirilmesi gerektiğini söyleyerek, zorbalığa boyun eğmeyeceklerini belirtti. Pezeşkiyan, "Savaş bir noktada sona ermeli. Zorbalık karşısında hiçbir şekilde başımızı eğmeyeceğiz. Son nefesimize kadar karşılarında duracağız ve onlara ezici bir karşılık vereceğiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşın sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, "Savaş bir noktada sona ermeli. Bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi." dedi.

İran'ın ISNA haber ajansına göre, Tahran'da İslam Tabipler Birliği'nin Genel Kurulu'nda konuşan Pezeşkiyan, ABD ile savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SAVAŞ SONA ERMELİ"

Pezeşkiyan, savaşın devamının kaçınılmaz bir hedef olmadığını, ülkenin gücünü ve kazanımlarını koruyarak savaşın sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Savaş bir noktada sona ermeli. Bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, bunun ülkenin olası saldırılar karşısında geri adım atacağı anlamına gelmediğini savundu.

"ZORBALIĞA BAŞ EĞMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Zorbalık karşısında hiçbir şekilde başımızı eğmeyeceğiz. Son nefesimize kadar karşılarında duracağız ve onlara ezici bir karşılık vereceğiz." diye konuştu.

MUTABAKAT İRAN AÇICINDAN "OLUMLU VE DEĞERLİ"

Pezeşkiyan, ABD ile Pakistan aracılığında 17 Haziran'da imzalanan ancak taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanmayan mutabakatın, İran açısından "onurlu ve değerli" olduğunu söyledi.

Mutabakatın, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde "birlik ve dayanışma" içerisinde onaylandığını aktaran İran Cumhurbaşkanı konuşmasında "Bu anlaşmada teslimiyet anlamına gelen tek bir madde bile bulamazlar. Tüm yükümlülükler karşı tarafa ait." ifadelerine yer verdi.

Pezeşkiyan ayrıca, savaş ve müzakere süreçlerinin birbirinin alternatifi olmadığını vurgulayarak, Hazreti Ali'nin barış konusundaki yaklaşımına atıfta bulunarak yapılan anlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasının önemli bölümünde "birlik" mesajı veren Pezeşkiyan, "Birlikte olursak güçlüyüz, ayrılık olursa yok oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pezeşkiyan'dan ABD'ye aynı anda iki mesaj: Hem barış çağrısı yaptı hem tehdit etti - Son Dakika

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