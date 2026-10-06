Kılıçdaroğlu, fon skandalını \'devlet krizi\' diye niteledi, Şimşek\'i istifaya çağırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fon krizinde kazananların ve siyasi bağlantıların açıklanmasını istedi. Kılıçdaroğlu, krizi "devlet krizi" olarak nitelendirerek 4 maddelik bir öneri sundu.

Fon krizinde kaybedenlerin belli olduğunu ancak kazananların bilinmediğini savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Vurguncuları bilmiyoruz, kazananları bilmiyoruz, köşeyi dönenleri bilmiyoruz. Vurguncular ne ölçüde, kim ne kadar vurgun yaptı, bilmiyoruz. Özellikle siyasiler, siyasilere destek verenler gizleniyor. Bir isim çıktı siyasilerden, adı meşhur olan Fatma Betül Sayan Kaya. Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış gerçekten."

"BU BİR DEVLET KRİZİ"

Kılıçdaroğlu, fon krizinde ilk kez bürokratlarla bazı siyasilerin iş birliği yaptığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Çirkin ve çıkarcı bürokratla, çirkin ve çıkarcı siyasetçi iş birliği yapıp devleti soyarsa orada çok büyük bir sorun var demektir. Bu bir Jet Fadıl, İslami holding olayı değil. Bu bir devlet krizi" dedi. Krizde 455 bin 748 vatandaşın zarar gördüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, "Borsa vurgununda kimler kazandı? Bunu kimler denetlemekle görevliydi? Bu soygunu bildiği halde kimler zamanında müdahale etmedi?" diye sordu.

"İSİMLER AÇIKLANSIN"

Kılıçdaroğlu, fon krizine ilişkin 4 maddelik önerilerini sıraladı. Kılıçdaroğlu, fonlara 5 milyon lira ve üzeri para yatırıp bu parayı 2026'nın Ağustos ve Eylül aylarında çekenlerin kimlik, unvan ve tutar bilgilerinin kamuoyuna açıklanmasını istedi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere denetimden sorumlu bürokratların görevden alınmasını, özel bir komisyon kurulmasını ve soruşturmanın suç örgütü kapsamında değerlendirilmesini talep etti.

"ERDOĞAN GİDERSE YERİNE KİM GELECEK" HESABI

AK Parti içinde ciddi bir hesaplaşma yaşandığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "'Erdoğan giderse yerine kim gelecek' bunun hesabı var. Siz kendi aranızda hesaplaşabilirsiniz ama vatandaşı soyamazsınız" dedi.

MAL VARLIKLARININ DONDURULMASI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Suç Gelirlerinin Aklanması Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması talep edilmişti. Basına yansıyan bilgilere göre, çiftin Özata Denizcilik hisseleri ve fon işlemlerinden toplamda yaklaşık 2,2 milyar lira kazanç elde ettiği iddia ediliyor.

PARTİDEKİ GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Fatma Betül Sayan Kaya, iddiaların ardından 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, sürecin sağlıklı ilerlemesi ve iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılması için partideki tüm görevlerinden affını istediğini duyurmuştu. Kaya ve eşi, SPK'nın gönüllü ödeme yöntemi kapsamında başvuruda bulunmuştu. Savcılığın izniyle, ana para dışındaki tutarı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) iade hesabına gönderdiler.