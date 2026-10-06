Karadeniz\'de 2 günde ikinci saldırı! Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisi Karadeniz'de giderek daha geniş bir alana yayılıyor. Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde iki ticari gemi İHA'larla hedef alındı.

ALFA WATAN BATTI, MÜRETTEBAT ARANIYOR

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Varna açıklarında saldırıya uğrayan ALFA WATAN gemisinin battığını ve mürettebattan haber alınamadığını bildirdi. Kayıp mürettebatın bulunması ve olası çevre kirliliğinin önlenmesi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

11'İ TÜRK 18 DENİZCİ KURTARILDI

Radev, tahıl yüklü ABLE gemisindeki mürettebatın tamamının, 2'si yaralı olmak üzere kurtarıldığını açıkladı. Saldırının ardından yangın çıkan gemideki 11'i Türk 18 denizci, Bulgar yolcu feribotu DIOSCURIA tarafından tahliye edildi.

"BU KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Saldırıların ardından savunma, içişleri, ulaştırma ve çevre bakanlıklarının temsilcileriyle acil toplantı düzenleyen Radev, şunları söyledi:

"Bu savaş zamanında sona erdirilmezse, coğrafi kapsamını genişletmeye ve hatta küresel bir çatışma riskini artırmaya devam edecek. Savaşın yoğunlaştığını, uluslararası hukukun tüm kurallarının artık ihlal edildiğini ve sivil gemilerin denizde saldırıya uğradığını görüyoruz. Bu kesinlikle kabul edilemez."

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin tehlikeye girmesi ve bir Türk gemisine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'deki durum giderek daha endişe verici hale geliyor. Ticari gemiler ve masum mürettebatlar hedef alınıyor, denizde zaten can kayıpları yaşandı. Bugün, Karadeniz'deki Bulgaristan ekonomik bölgesinde iki ticari gemi vuruldu. Bu, bir Türk gemisinin Ukrayna tahılı taşıdığı sırada Romanya kıyılarında vurularak batırılmasından sadece bir gün sonra gerçekleşti.

Bu olayların tam koşulları hala belirlenmeye çalışılırken, gelişmeler son derece endişe verici. Sivil deniz taşımacılığına yönelik saldırılar kabul edilemez. Doğu kanadındaki Üye Devletlerimizle tam dayanışma içindeyiz."

"RUSYA'YA İŞARET EDİYOR" İDDİASI

Adı açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, ilk değerlendirmelerin saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiğini öne sürdü. Saldırıyı üstlenen olmadı, Rusya'dan da konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Denizcilik kaynakları, saldırının NATO üyesi Bulgaristan'ın deniz yetki alanında bu türden bilinen ilk saldırı olduğunu ifade etti.

DÜN DE TÜRK GEMİSİ BATMIŞTI

Bulgaristan açıklarındaki saldırıdan bir gün önce, 5 Ekim'de Romanya'nın münhasır ekonomik bölgesinde Türk şirketi MG Shipping'e ait, Saint Kitts ve Nevis bayraklı "Royad Mammadov" isimli tahıl gemisi İHA saldırısının ardından batmıştı. Ukrayna'nın İzmail Limanı'ndan İtalya'nın Ravenna Limanı'na mısır taşıyan gemide 2 denizci hayatını kaybetmiş, 11 denizci kurtarılmıştı. Mürettebatında Azerbaycan ve Hindistan vatandaşlarının bulunduğu belirtilen gemide yaralanan 3 denizci, helikopterle Köstence'deki hastaneye kaldırılmıştı.

ZELENSKİ RUSYA'YI SUÇLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Romanya açıklarındaki saldırıyı Rusya'nın düzenlediğini iddia ederek, "Tarafsız sularda, mısır taşıyan ve Türkiye'ye ait sivil bir gemiye iki Rus İHA'sıyla korkunç bir saldırı" ifadelerini kullandı. Romanya makamları ise yangının nedenini belirtmedi. Türkiye, Karadeniz'de güvenli seyrüseferin tüm taraflar için sağlanması gerektiğini vurguladı.