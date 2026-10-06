Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti

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İstanbul Başakşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'ndaki bıçaklı saldırıda yaralanan öğrencilerden biri hayatını kaybetti. 7 öğrencinin ise tedavisi devam ediyor.

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıdan acı haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saldırıda yaralanan öğrencilerden birinin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

SALDIRGAN LİSE ÖĞRENCİSİ

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, Küçükçekmece'deki bir lisede eğitim gören 10. sınıf öğrencisi F.M. olduğu belirlendi. İhbar üzerine hızla okula sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenciler hastanelere sevk edilmişti.

Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti

BAKAN MEMİŞOĞLU YARALILARIN DURUMUNU PAYLAŞMIŞTI

Olayın ardından yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi bir değerlendirme yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bıçaklı saldırıdan etkilenen 8 yaralının tedavisinin hastanelerde sürdüğünü belirtmişti. Bakan Memişoğlu, yaralılardan birinin durumunun kritik, ikisinin ise orta-ağır seviyede olduğunu bildirmişti.

Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN ACI HABERİ DUYURDU

Hastanede yaşam mücadelesi veren ağır yaralı öğrencilerden beklenen iyi haber gelmedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kritik durumdaki yaralı öğrencilerden birinin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini kamuoyuyla paylaştı. Soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti

SALDIRI YAPILAN OKULDA EĞTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "6 Ekim sabah saatlerinde İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda, bu okulun öğrencileri ile başka ilçedeki bir okulun 10. sınıf öğrencisi arasında yaşanan olayda 8 öğrencimiz yaralanmıştır. Menfur hadisenin ardından yaralı öğrencilerimiz sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, bıçaklama olayını gerçekleştirdiği belirlenen lise öğrencisi yakalanmıştır. Eğitim camiamızı derinden üzen olayın akabinde Bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız başkanlığında ilgili birim amirlerimizden oluşan Bakanlık heyetimiz, çalışmaları koordine etmek üzere İstanbul’a gitmişlerdir. Ayrıca olayı tüm yönleriyle incelemek üzere iki eğitim müfettişi de görevlendirilmiştir. Menfur olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz, rehabilitasyon çalışmalarına başlamıştır. Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verilmiştir. Yaşanan menfur hadisede yaralanarak hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren öğrencilerimize acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. 


BaşakşehirŞeyh ŞamilİstanbulGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Burak üstün Burak üstün:
    ülkede eğitimi getirdikleri yere bakın Allah bu milleti bu hükümetten acil kurtarsın ülke her alanda çok batık durumda 17 5 Yanıtla
    ali tartan ali tartan:
    Anne baba ahlakı olmadan ne bekliyorsun ne okulu okula gitmek okumak çözüm değil bütün mesele anne babadan kaynaklanıyor kim ne derse desin senin eğitemediğine öğretmen ne yapsın 3 0
  • Melih Özke Melih Özke:
    küçük yaştaki çocukları kullanıp bütün her işlerini yaptırıyorlar Allah sonumuzu hayretsin 9 1 Yanıtla
  • omerozakca25 omerozakca25:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 4 0 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi Musfata Karakeçi:
    ne küfürler yazarımda ona neyse 2 0 Yanıtla
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