PFDK'dan Kulüplere ve Yöneticilere Ağır Cezalar

10.04.2026 14:21
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 09 Nisan 2026 tarihli toplantısında, 04-06 Nisan 2026 tarihlerinde oynanan Trendyol Süper Lig maçlarındaki olaylar nedeniyle çeşitli kulüplere ve kişilere cezalar verdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sosyal medya ve basın açıklamalarında futbolun itibarını zedelediği gerekçesiyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin TL para cezası aldı. Beşiktaş futbolcuları Emmanuel Agbadou 1 milyon TL, Vaclac Cerny 500 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Göztepe, taraftarlarının saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası aldı. Kasımpaşa, taraftarlarının çirkin tezahüratı ve bu eylemin sezon içinde ikinci kez tekrarlanması nedeniyle 400 bin TL para cezası ve C-D blok seyircilerinin bir sonraki ev sahibi maça girişinin engellenmesi cezasına uğradı. Kasımpaşa sporcusu Cafu, ciddi faul nedeniyle 2 maç men cezası aldı. Kayserispor, misafir tribün tezahüratı nedeniyle 160 bin TL para cezası ve seyirci yasağı cezası aldı.

Trabzonspor, taraftar olayları, anons sisteminin yanlış kullanımı ve tezahürat nedeniyle toplam 1 milyon 280 bin TL para cezası ve çok sayıda tribün bloğunda seyirci yasağı cezası aldı. Trabzonspor sporcusu Boran Başkan, yeşil zemine girmesi ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 120 bin TL para cezasına çarptırıldı. Galatasaray, misafir tribün tezahüratının sezon içinde 11. kez tekrarlanması nedeniyle 1 milyon 240 bin TL para cezası ve seyirci yasağı cezası aldı.

Konyaspor, saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası aldı. Eyüpspor, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 63 bin TL para cezasına uğradı. Fenerbahçe, taraftar olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası ve tezahürat nedeniyle seyirci yasağı cezası aldı. Beşiktaş, misafir tribün tezahüratının 11. kez tekrarlanması ve saha olayları nedeniyle toplam 1 milyon 460 bin TL para cezası ve seyirci yasağı cezası aldı. Ayrıca, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 2 milyon 700 TL para cezası daha verildi. Kocaelispor, taraftar tezahüratı nedeniyle seyirci yasağı cezası aldı.

14:27
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol'daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
