Philadelphia'da Hava Ambulansı Düştü - Son Dakika
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Philadelphia'da Hava Ambulansı Düştü

Philadelphia\'da Hava Ambulansı Düştü

Philadelphia'da bir hava ambulansı düştü, 6 kişi Meksika vatandaşı, hayatta kalma ihtimali düşük.

01.02.2025 10:47
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ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde 6 kişinin bulunduğu hava ambulansı bir alışveriş merkezi yakınına düştü.

NBC News'in haberine göre, Jet Rescue Air Ambulance şirketine ait ambulans uçak Philadelphia'daki bir alışveriş merkezi yakınına düştü.

Şirketten yapılan açıklamada, uçakta 4 kişilik mürettebat, tedavi için ABD'ye gelen ve evine dönmekte olan bir çocuk ve refakatçisi olmak üzere toplam 6 kişinin bulunduğu belirtilerek, "Endişemiz hastanın ailesi, personelimiz, onların aileleri ve uçağın düştüğü bölgede yaralanmış olabilecek diğer mağdurlar içindir." denildi.

Şirketin bir sözcüsü ise uçaktakilerin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğunu kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda kazanın yaşandığı bölgede yangın olduğu ve dumanların yükseldiği görülüyor.

Meksika Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, uçaktaki 6 kişinin de Meksika vatandaşı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Meksika konsolosluğunun uçakta bulunanların yakınlarına destek vermeye hazır olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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