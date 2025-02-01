Philadelphia\'da Hava Ambulansı Düştü

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ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde 6 kişinin bulunduğu hava ambulansı bir alışveriş merkezi yakınına düştü.

NBC News'in haberine göre, Jet Rescue Air Ambulance şirketine ait ambulans uçak Philadelphia'daki bir alışveriş merkezi yakınına düştü.

Şirketten yapılan açıklamada, uçakta 4 kişilik mürettebat, tedavi için ABD'ye gelen ve evine dönmekte olan bir çocuk ve annesi olmak üzere toplam 6 kişinin bulunduğu belirtilerek, "Endişemiz hastanın ailesi, personelimiz, onların aileleri ve uçağın düştüğü bölgede yaralanmış olabilecek diğer mağdurlar içindir." denildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda kazanın yaşandığı bölgede yangın olduğu ve dumanların yükseldiği görüldü.

BBC'nin haberine göre, Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker'ın ofisinden yapılan açıklamada, uçağın havada "yalnızca bir dakika" kaldıktan sonra düştüğüne işaret edilerek, "Uçağın düştüğü yerde birçok kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yaralıların tedavi için çevre hastanelerine götürüldüğü aktarılarak, kazadan kurtulan kimsenin olmadığı bildirildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, uçaktaki 6 kişinin de Meksika vatandaşı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Meksika konsolosluğunun uçakta bulunanların yakınlarına destek vermeye hazır olduğu dile getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, kazanın "çok üzücü" olduğunu belirterek, olaya müdahale edildiğini ifade etti.