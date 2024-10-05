Pikap Hırsızlığı Sonunda Feci Kaza - Son Dakika
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Pikap Hırsızlığı Sonunda Feci Kaza

Avcılar'da çalıntı pikapla D-100'de kazaya neden olan sürücü tutuklandı; 1 ölü, 3 yaralı.

05.10.2024 16:46
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Avcılar'da bayiden çaldığı pikapla D-100 kara yolunda seyreden araçlara çarparak 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Cihangir Mahallesi'nde dün çaldığı araçla yan yolda ters yöne girerek, karşıdan gelen 14 araca çarpıp 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu sürücü N.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı N.D, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Burada savcılığa çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheli N.D'nin "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Fas uyruklu Amerikan vatandaşı olduğu tespit edilen sürücü N.D. (36) dün Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir bayiden çaldığı araçla, yan yolda ters yöne girerek karşıdan gelen birçok araca çarpmıştı.

Olayda yaralanan H.K.A. isimli kadın ile A.S, Y.E. ve Y.A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Yaralılardan Y.E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü Bakırköy'de yakalamış, olayda 14 araçta hasar oluşmuştu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin bayiden çaldığı pikapla D-100 kara yolunda seyreden araçlara çarpmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pikap Hırsızlığı Sonunda Feci Kaza - Son Dakika

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