Pınar Tınç'ın 'Je T'aime! Seni Seviyorum' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Pınar Tınç'ın 'Je T'aime! Seni Seviyorum' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Pınar Tınç\'ın \'Je T\'aime! Seni Seviyorum\' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Çini mürekkebi ressamı Pınar Tınç'ın kişisel sergisi, MAJİ Art Galeri'de açıldı. Sergide, Tınç'ın çini mürekkebi tekniğiyle uyguladığı 20 eser izleyicilerle buluştu. Sanatçı, yeni sergisinde La Reunion adasındaki doğa manzaralarını soyut geometrik düzenlemelerle eserlerine yansıttı. Sergi, 28 Şubat'a kadar ziyaret edilebilir.

19.02.2024 16:01  Güncelleme: 16:03
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Çini mürekkebi ressamı Pınar Tınç'ın "Je T'aime! Seni Seviyorum" adlı kişisel sergisi, MAJİ Art Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Sanatçının, tuval ve özel el yapımı kağıtlara çini mürekkebi tekniği uyguladığı 20 eseri, sergide izlenime sunuldu.

Önceki eserlerinde ada hayatı ile çocukluğundan izlere yer veren Tınç, yeni sergisinde Hint okyanusundaki bir Fransız adası olan La Reunion'da, hafızasına kazıdığı egzotik doğa manzaralarını soyut geometrik düzenlemelerle yeni bir form haline getirerek eserlerine yansıttı.

Tınç, sanat hayatı boyunca Fransa, İtalya, Almanya, İsviçre, Amerika ve Afrika'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkede sergilere imza attı.

Sergi, 28 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

28 Şubat, Sanat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pınar Tınç'ın 'Je T'aime! Seni Seviyorum' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pınar Tınç'ın 'Je T'aime! Seni Seviyorum' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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