Pınarbaşı\'da Yerel Seçimler Yeniden Yapılacak

İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, seçmenler 2 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanıyor. CHP'nin adayı Deniz Yağan, "Belediyeyi halk yönetecek. Bu belediye halkın belediyesi olacak. Halka her zaman kapıları açık olacak. Yapılan her türlü iş, halka şeffaf bir şekilde yansıtılacak" diye konuştu.

YSK, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda, yapılan itirazları kabul ederek, Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimin yenilenmesini kararlaştırmıştı. 31 Mart yerel seçiminde CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu 4 bin 758 oy almıştı. İptal kararının ardından Kayseri Valiliği, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş'i Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atamıştı.

Seçmenlerin yeniden sandık başına gitmeye hazırlandığı Pınarbaşı'nda CHP'nin Deniz Yağan, ANKA Haber Ajansı'na seçim çalışmalarını ve vaatlerini anlattı. Seçimin iptaline yönelik süreçte yaşananlara değinen Yağan, daha sonra seçim çalışmalarına yeniden başladıklarını ifade etti. Yağan, şöyle konuştu:

"Yapılan adaletsizliği, hukuksuzluğu halkımıza da söyleyerek tek tek, ev ev tekrar gezmeye başladık. Sağ olsun seçmenlerimiz de halkımız da burada yapılan adaletsizliği, hukuksuzluğu kendilerine yapılmış bir saygısızlık olarak değerlendirdiler ve gereğinin yapılacağını bizlere söylüyorlar. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Seçildikten sonra Pınarbaşı Belediyesi halkımızın belediyesi olacak. Emin olun o belediyeyi halk yönetecek. Biz belediye meclis üyelerimizin haricinde halk meclisini oluşturacağız. Bu halk meclisimizde de Pınarbaşı'nın esnafı, sanayicisi, sivil toplum örgütleri, halkın temsilcileri olacak. Onların önerileri bizim için bir ışık olacak. Bunlar her ay düzenli bir şekilde, ayda bir toplanmak şartıyla öneriler beraberce tartışılacak ve hayata geçirilecek. Belediye başkanı değil, belediyeyi halk yönetecek. Bu belediye halkın belediyesi olacak. Halka her zaman kapıları açık olacak. Yapılan her türlü iş halka şeffaf bir şekilde yansıtılacak."

"Pınarbaşı'nda şeffaf belediyecilik ön plana çıkacak"

CHP Pınarbaşı İlçe Başkanı Eser Çetinkaya da şunları söyledi:

"İptal edilen seçimlerin arkasından biz tekrar sahada çalışmalarımıza devam ettik. Bütün mahallelerimize, ailelere tek tek dokunduk. Hiçbir şekilde görüşü ne olursa olsun fark etmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Pınarbaşı'nın kalkınması için elimizden gelen çabayı hep birlikte devam ettireceğiz. 2 Haziran'dan sonra seçim halkın desteğiyle kazanıldığında Pınarbaşı'nda şeffaf belediyecilik ön plana çıkacak, halkla birlikte Pınarbaşı'na hep birlikte sahip çıkılacak."