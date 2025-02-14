Pınarbaşı Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pınarbaşı Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı

Geniş Video İzle

Bornova Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Pınarbaşı Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu'nda Akın Dalgıç yeni başkan olarak seçildi. Esnafın önemine vurgu yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kooperatiflerin ülke ekonomisindeki rolünü ve esnaflara sunacakları hizmetleri dile getirdi.

14.02.2025 09:19  Güncelleme: 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Pınarbaşı Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Genel Kurul'a Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdem Hünü, İzmir eski Milletvekili İlhan Kaya ve çeşitli siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Bornova Belediyesi Pınarbaşı Düğün Salonu'nda gerçekleşen Genel Kurul'da tek aday olarak seçime giren Akın Dalgıç, kooperatifin yeni başkanı oldu. Görevi uzun yıllar boyunca yürüten Mustafa Kanöz ise Hünü'nün önerisiyle kooperatifin Onursal Başkanı ilan edildi.

"Kooperatiflerimiz, tarihimizin önemli bir parçasıdır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada esnafın ülke ekonomisindeki rolüne vurgu yaptı. Kooperatiflerin önemine değinen Başkan Eşki, "Bugüne kadar Pınarbaşı Esnaf Kefalet Kooperatifi'ne emek veren çok kıymetli başkanımıza, Pınarbaşı halkı adına teşekkür ediyorum. Kooperatiflerimiz, tarihimizin önemli bir parçasıdır. Esnaflar, ülkemizin ana omurgasıdır; ekonomiyi, ticareti, hayatı ayakta tutan onlardır. Onları da ayakta tutan bu kooperatiflerdir. Bu odalara emek veren, ailelerinden ve işlerinden vakit ayırarak buralara gönüllerini koyan büyüklerimizi unutmamalıyız" diye konuştu.

"Esnafımıza en iyi hizmeti sunacağız"

Yeni yönetime başarılar dileyen Başkan Ömer Eşki, Bornova Belediyesi olarak esnaflarla uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun. Kendileriyle ve diğer esnaf odalarıyla uyumlu bir çalışma süreci geçireceğimize inanıyorum. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için elimizden geleni yapacağız. Kongremiz tüm üyelerimize hayırlı olsun. Dilerim ki bankalar kredileri bol bol versin, esnafımız da rahat rahat harcasın" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ömer Eşki, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pınarbaşı Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
10:39 Kur’an-ı Kerim’e küstah saldırı Yakalanıp tekme tokat dövüldü Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü
10:39 Galatasaray’ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?
10:26 Merkez’in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30’a yükseldi Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
15:36 Adalet Bakanı Tunç’tan TÜSİAD’ın eleştirilerine ilk yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt
15:34 Adana Demirspor maçı emsal oldu Galatasaray’dan TFF’ye hodri meydan Adana Demirspor maçı emsal oldu! Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan
15:32 Kocaeli’de şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35’lik zam tepki topluyor Kocaeli'de şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35'lik zam tepki topluyor
15:16 Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek
15:13 Sezen Aksu, Ferdi Tayfur’un ’Bana Sor’ şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara’da yayınlandı Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara'da yayınlandı
14:53 Böyle talihsizlik görülmedi Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı
14:50 Neymar 11.345 saat oyun oynadı Neymar 11.345 saat oyun oynadı
14:50 Güvenlik görevlisi görev yaptığı bankanın içinde intihar etti Güvenlik görevlisi görev yaptığı bankanın içinde intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 11:06:45. #1.11#
SON DAKİKA: Pınarbaşı Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.