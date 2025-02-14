Pınarbaşı Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı

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(İZMİR)- Pınarbaşı Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Genel Kurul'a Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdem Hünü, İzmir eski Milletvekili İlhan Kaya ve çeşitli siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Bornova Belediyesi Pınarbaşı Düğün Salonu'nda gerçekleşen Genel Kurul'da tek aday olarak seçime giren Akın Dalgıç, kooperatifin yeni başkanı oldu. Görevi uzun yıllar boyunca yürüten Mustafa Kanöz ise Hünü'nün önerisiyle kooperatifin Onursal Başkanı ilan edildi.

"Kooperatiflerimiz, tarihimizin önemli bir parçasıdır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada esnafın ülke ekonomisindeki rolüne vurgu yaptı. Kooperatiflerin önemine değinen Başkan Eşki, "Bugüne kadar Pınarbaşı Esnaf Kefalet Kooperatifi'ne emek veren çok kıymetli başkanımıza, Pınarbaşı halkı adına teşekkür ediyorum. Kooperatiflerimiz, tarihimizin önemli bir parçasıdır. Esnaflar, ülkemizin ana omurgasıdır; ekonomiyi, ticareti, hayatı ayakta tutan onlardır. Onları da ayakta tutan bu kooperatiflerdir. Bu odalara emek veren, ailelerinden ve işlerinden vakit ayırarak buralara gönüllerini koyan büyüklerimizi unutmamalıyız" diye konuştu.

"Esnafımıza en iyi hizmeti sunacağız"

Yeni yönetime başarılar dileyen Başkan Ömer Eşki, Bornova Belediyesi olarak esnaflarla uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun. Kendileriyle ve diğer esnaf odalarıyla uyumlu bir çalışma süreci geçireceğimize inanıyorum. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için elimizden geleni yapacağız. Kongremiz tüm üyelerimize hayırlı olsun. Dilerim ki bankalar kredileri bol bol versin, esnafımız da rahat rahat harcasın" dedi.