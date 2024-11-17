Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, asayiş denetimlerine katıldı.
Kaymakam Çanakcıoğlu, ilçede oluşturulan jandarma asayiş denetim noktalarını ziyaret etti.
Yapılan denetimler hakkında bilgi alan Çanakcıoğlu, ekiplerin çalışmalarını takip etti.
Umre semineri yapıldı
Pınarhisar ilçesinde umre semineri düzenlendi.
İlçe Müftülüğünce Vakıf Hicret Camisi'nde gerçekleştirilen seminerde umreye gidecek vatandaşlar bilgilendirildi.
Seminere İl Müftüsü Yusuf Eviş de katıldı.
Son Dakika › Güncel › Pınarhisar'da Asayiş Denetimleri ve Umre Semineri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?