Pınarhisar\'da Bebeklere Hediye Ziyareti

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Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, "Pınarhisarlı Bebek, Mutlu Gelecek" Projesi kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Talay, bebekli ailelerini ziyaret ederek, hediye takdim etti.

Ziyaretlerde yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye verildiğini ifade eden Talay, "İlçemizde yeni doğan bebeklerimize hediyelerini gönderip ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek onların olsun. Ailesine, milletine, insanlığa hayırlı birer evlat olmaları temennisiyle anne ve babaları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetle mücadele ve farkındalık eğitimi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kadına yönelik şiddetle mücadele ve farkındalık eğitimleri devam ediyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sağlık çalışanlarına yönelik eğitim verildi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Şubesi personelince şiddetin tanımı, türleri, kadına yönelik şiddet konusunda bilgi ve farkındalık konuları anlatıldı.

Elde tel sarma kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce elde tel sarma kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursun 15 Ocak-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde alındığı belirtildi.

Eğlenceli Masallar tiyatro oyunu sahnelendi

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Eğlenceli Masallar tiyatro oyunu sahnelendi.

Fatih İlköğretim Okulunda gerçekleşen oyunu öğrenciler ve öğretmenler izledi.

Oyunun diğer okullarda da sahneleneceği belirtildi.