Pinokyo Müzikal Masalı İBB CRR Konser Salonu\'nda sahnelenecek

Müzikli anlatı "Pinokyo Müzikal Masalı", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 19 Mayıs ve 2 Haziran'da sahnelenecek.
CRR'den yapılan açıklamaya göre, ünlü piyanist, orkestra şefi ve opera bestecisi Bujor Hoinic'in şefliğinde, Akasya Asıltürkmen'in anlatıcılığında gerçekleşecek etkinlikte, Pinokyo'nun hayallerinin peşinde koşarken yaşadığı maceralar, sevinçler ve zorluklar seyircilerin beğenisine sunulacak.
Pinokyo'nun 141 yıllık hikayesi, sadece çocukları değil, her yaştan insanı etkileyen dürüstlük, sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındırıyor. Dramatik anlatımlı eser, bu temaları vurgulayarak izleyicilere hem eğlenceli hem düşündürücü bir deneyim yaşatacak.
Yaklaşık bir saat sürecek etkinlik dört yaş ve üzeri tüm izleyicilere açık olacak.
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Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine sit ve koruma alanlarında hukuka aykırı kamulaştırma nedeniyle açılacak davalarda vatandaşların kamulaştırma bedeli ve yasal faizini mahkemeye depo etmek zorunda kalmasına ilişkin yasa hükmünü Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde jandarma, polis, sağlık, AFAD ve Liman Başkanlığı ekiplerinin işbirliğiyle sürdürülüyor. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise göçmen kaçakçılığı ve olası kastla öldürme suçlarından devam ediyor. Olayda hayatını kaybeden 22 düzensiz göçmenin cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, sağ kurtulan 4 kişinin tedavisi sürüyor.
Aksaray Belediyesi, Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında hazırlanan proje ile bilim merkezine birçok yenilik getirecek. Başkan Evren Dinçer, Planetaryum projesinin ilk adımını attıklarını belirtti.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen iftar programında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı. Kaymakam Emre Nebioğlu, şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, şehitleri rahmetle anarken, gazilere uzun ömürler diledi.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, yolcu otobüslerinin karıştığı kazaların önlenmesi ve can kaybının önüne geçilmesi amacıyla sıkı denetimler yapıyor. Denetimlerde lastik kullanımı, yetki belgeleri, psiko teknik değerlendirme raporu, SRC belgesi ve yedek şoför gibi konular kontrol ediliyor. Ayrıca otobüste seyahat eden yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığı da denetleniyor.
TÜRKAV Çankırı Şubesi tarafından düzenlenen programda Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı. Çanakkale'nin önemi vurgulandı ve şehitler için dua edildi. Ayrıca, Çankırı'da fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay 46 bin konut ve köy evinin anahtar teslimini yaptıklarını, bugün de kurayla belirlenecek 30 bin 723 depremzedenin daha evlerine kavuşacağını belirtti. Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen İHA destekli operasyonda 84 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin 8 ile 10 bin euro karşılığında İtalya'ya gitme hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı. Operasyonda, Özbekistan uyruklu 2 organizatör kaptan ile birlikte 84 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler, yakalanan göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Basmane bölgesindeki esnafı ziyaret ederek, Anafartalar Caddesi'nde görsel ve alt yapı düzenlemeleri yapılacağını müjdeledi.
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