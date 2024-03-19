Pinokyo Müzikal Masalı İBB CRR Konser Salonu\'nda sahnelenecek

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Müzikli anlatı "Pinokyo Müzikal Masalı", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 19 Mayıs ve 2 Haziran'da sahnelenecek.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, ünlü piyanist, orkestra şefi ve opera bestecisi Bujor Hoinic'in şefliğinde, Akasya Asıltürkmen'in anlatıcılığında gerçekleşecek etkinlikte, Pinokyo'nun hayallerinin peşinde koşarken yaşadığı maceralar, sevinçler ve zorluklar seyircilerin beğenisine sunulacak.

Pinokyo'nun 141 yıllık hikayesi, sadece çocukları değil, her yaştan insanı etkileyen dürüstlük, sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındırıyor. Dramatik anlatımlı eser, bu temaları vurgulayarak izleyicilere hem eğlenceli hem düşündürücü bir deneyim yaşatacak.

Yaklaşık bir saat sürecek etkinlik dört yaş ve üzeri tüm izleyicilere açık olacak.