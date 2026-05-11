Pitbull cinsi köpeğin saldırısında yaralanan çocukların annesi adli kontrol şartıyla tahliye edildi

11.05.2026 13:29
ANKARA'da Efe (1,5) ile Doğa Öztürk (5) kardeşlere saldırıp yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi Tuğçe Ö.E., adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Etimesgut ilçesinde geçen yıl 30 Kasım'da, pazar alışverişi sonrası apartmana giren Belkız Öztürk ve çocuklarına, karşı komşu Tuğçe Ö.E.'nin evde beslediği pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpek, önce Doğa'yı, ardından 1,5 yaşındaki Efe'yi ısırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan ve yüzünde derin ısırıklar oluşan Efe ile ablası, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edildi. Olayın ardından hayvanın sahibi Tuğçe Ö.E. gözaltına alınıp tutuklanırken, köpek belediye ekiplerince barınağa götürüldü.

'GENELLİKLE AĞIZLIKLI OLUYORDU'

Olayla ilgili iddianame hazırlanarak Tuğçe Ö.E. hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın duruşmasına tutuklu sanık Tuğçe Ö.E. ile çocukların baba ve annesi Adem Öztürk ile Belkıs Öztürk ve taraf avukatları katıldı. Belkıs Öztürk, olay günü pazar alışverişinden döndüklerini, eşi Adem Öztürk'ün kendisini ve çocukları eve bıraktığını söyledi. Dairelerinin bulunduğu kata çıktıklarında sanığın annesini, dış kapı hafif aralık halde çömelmiş şekilde ayakkabılarını bağlarken gördüğünü anlatan Öztürk, sanığın annesine, "Köpeği mi çıkaracaksınız? Kapıyı kapatın" dediğini ancak cevap alamadığını ifade etti. Öztürk, "Birden köpek dışarı çıktı, çocuklara saldırdı. Kapıyı normal zamanlarda açtığımda, çöpü bıraktığım zamanlarda da köpek evin içerisinden hareketleri algılayıp havlıyordu. Birkaç defa apartman koridorunda çöpü koyarken karşılaştığımızda köpek aniden üstüme doğru saldırıyordu. Çöpü bırakıp kapıyı kapatıyordum hemen. Genellikle ağızlıklı oluyordu" dedi.

'AİLENİN ÖFKESİNİ ANLIYORUM'

Sanık Tuğçe Ö.E. ise olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek aileden özür diledi. Köpeğini 8 yıl boyunca ağızlıksız ve tasmasız gezdirmediğini, daha önce hiçbir canlıya saldırmadığını ve agresif davranış sergilemediğini savunan sanık, olayın öngörülemez olduğunu ileri sürdü. Olay sonrası psikolojik olarak kötü durumda olduğunu söyleyen Tuğçe Ö.E., "Babamın vefatından sonra ailemin maddi, manevi sorumluluğunu ben üstlendim. İşimi kaybetmek üzereyim. Tahliyemi talep ediyorum. Ben ailenin öfkesini anlıyorum. Ömrüm boyunca çocuklar ve aile için elimden geleni yapmak istiyorum" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMU MAHVETTİLER'

Sanık avukatı da olayın öngörülemez olduğunu savunarak, müvekkilinin tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesini talep etti.

Tanık olarak dinlenen A.K. ise tarafları komşuları olmaları nedeniyle tanıdığını belirterek, olay günü evde bulunduğu sırada bağırma sesleri duyduğunu söyledi. Kapıyı açtığında Belkıs Öztürk'ün iki çocuğuyla birlikte panikle eve girmeye çalıştığını gördüğünü anlatan A.K., köpeğin saldırgan şekilde hareket ettiğini, sanığın annesinin de köpeği durdurmaya çalıştığını ifade etti. Köpeğin o sırada ağızlıksız ve tasmasız olduğunu söyleyen A.K., "O anda Belkıs Hanım'ın kapıyı açabilmesiyle içeri girdiler. 'Şükür kurtuldular' diye düşünerek kapıyı kapattım ancak 40-45 saniye sonra tekrar Belkıs Hanım'ın 'Çocuğumu mahvettiler' diye çığlıklarını duydum. Tekrar kapıyı açtığımda çocuk kucağındaydı ve ağzı yüzü kan içerisindeydi" dedi.

'KORKUYA YOL AÇIYORDU'

Tanık A.K., köpeğin daha önce doğrudan bir saldırısına tanık olmadığını ancak cinsi ve büyüklüğü nedeniyle apartman sakinleri açısından korku ve tehdit oluşturduğunu, zaman zaman basket sahasında ağızlıksız ve tasmasız dolaştırıldığını gördüğünü söyledi. Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın annesi Ayşe Ö. hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun sonucunun beklenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca tutuklu sanık Tuğçe Ö. E.'nin isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, dosyanın geldiği aşama ile tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşma, 7 Temmuz'a ertelendi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

