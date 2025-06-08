Pitbull Çocuğa Saldırdı, Aile Çaresiz Kaldı - Son Dakika
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Pitbull Çocuğa Saldırdı, Aile Çaresiz Kaldı

Pitbull Çocuğa Saldırdı, Aile Çaresiz Kaldı
08.06.2025 12:21
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Ataşehir'de serbest bırakılan Pitbull, 7 yaşındaki Ahmet Yusuf Y.'ye saldırdı. Aile, cezaların artırılmasını talep ediyor.

Ataşehir'de serbest bırakılan Pitbull cinsi köpek, 7 yaşındaki Ahmet Yusuf Y.'ye saldırdı. Köpek saldırısına maruz kalan çocuğun annesi Bahar Y., "Başka çocukların başına gelmesin, çocuklarımızın başına gelmesin. Bu büyüklerin başına da gelebilir. Pitbull çok tehlikeli bir hayvan, yabancı bir hayvan. Daha doğrusu tasması yok, boynunda ipi yok. Öyle geldi çocuğumu ısırdı. Resmen çocuğumla oynadı, içim parçalandı. Bunun cezasının ağırlaştırılmasını, bunun da peşinin bırakılmamasını istiyorum" dedi.

Olay, Aşık Veysel Mahallesi Beyaz Kumru Sokak'ta yaşandı. Tasması çözülerek serbest bırakılan Pitbull cinsi köpek, Ahmet Yusuf Y.'ye saldırdı. Kaçmak isterken yere düşen çocuk, köpek tarafından ısırılarak bacak ve karın bölgelerinden yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ahmet tedavi altına alınırken, ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, ağızlıksız ve tasmasız şekilde serbest bırakılan köpeğin A.B.A.(16) ve M.A.'ya(18) ait olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Öte yandan aynı köpeğin bir ay önce küçük çocuğun kuzenine de saldırdığı iddia edildi.

'BUNUN CEZASININ AĞIRLAŞTIRILMASINI İSTİYORUM'

Pitbull cinsi köpek tarafından ısırılan Ahmet Y.'nin annesi Bahar Yorulmaz, "Ben evdeydim, birden komşuların bağırtısını duydum. Çocuğumu hazırlıyordum, babaannesine gidecektik bayramlaşmaya. Köpek ısırıyor, birileri pitbull parçalamış diyor. Zaten nasıl çıktığımı evden hatırlamıyorum. Kayınlarım, eltilerimle beraber koştuk. Neye uğradığımızı şaşırdım. Düşüp bayıldım zaten, içeride çocuğumu göremedim. Uyandığımda 'Bir şeyi yok' dediler. Babası, amcası alıp hastaneye götürdüler. Polisler geldi. Barınaktan çağırdık onlar geldiler. İyi olduğunu söylediler. Polis bizimle konuşurken, bu kişiler pitbullu arka bahçeden kaçırmışlar ki, pitbulu barınaktan gelip almasınlar ellerinden. Polis bunu anlayınca onları aldı, nerede olduğunu sordu. Mahalle toplanınca da biraz gözleri korktu. Polis de üstüne düşünce yerini söyledi, barınaktan da geldiler. Karakola gittiğimizde pitbullun, sahipsiz çalıntı herhalde, çip olmadığı anlaşıldı. Barakaya alındığı, bir daha verilmeyeceği söylendi. Şikayetçi olduk zaten. Başka çocukların başına gelmesin, çocuklarımızın başına gelmesin. Bu büyüklerin başına da gelebilir. Pitbull çok tehlikeli bir hayvan, yabancı bir hayvan. Daha doğrusu tasması yok, boynunda ipi yok. Öyle geldi çocuğumu ısırdı. Resmen çocuğumla oynadı, içim parçalandı. Bunun cezasının ağırlaştırılmasını, bununda peşinin bırakılmamasını istiyorum" dedi.

'TEK TESELLİMİZ ÇOCUĞUMUZ PARÇALANMADI'

Aynı köpeğin bir ay önce ısırdığı Esma Y.'nin annesi Sümeyye Y., "Bir ay önce bu köpek, benim kızıma da saldırdı. Ben işteydim, komşumuz aradı. Esma'nın paçasını pitbull yakaladı bırakmadı, zor tuttuk dedi. Komşular Allah razı olsun hepsi tutmuşlar, kızımı kurtarmışlar elinden o köpeğin. O kadar kenetlemiş ki ağzını zor açmışlar, zor bıraktırmışlar. Bugün de benim eltimin çocuğunun başına geldi. Yarın bir gün başkasının çocuğunun başına gelecek. Komşularımızın hepsi şikayetçi. Çok şükür ki bizim bugün ki tek tesellimiz, çocuğumuz parçalanmadı. Tek parça bulduk" ifadelerini kullandı.

'BİR ANDA BENİ ISIRDI'

Bir ay önce köpeğin saldırdığı Esma Y. ise, "Ben arkadaşlarımla parka oturmaya gidiyordum. Mahalleden geçerken köpek bir anda beni ısırdı. Neyse ki Allah korudu. Paçamdan ısırdı, 5 dakika falan sürdü. Oradan okul taşıtı geldi. Şoför ağabey indi, yardım etti. Oradaki komşular yardım etti. Şimdi de kuzenimin başına geldi" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Ahmet Yusuf, Ataşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pitbull Çocuğa Saldırdı, Aile Çaresiz Kaldı - Son Dakika

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