Pitbull Saldırısı: 95 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Pitbull Saldırısı: 95 Bin Lira Ceza

Pitbull Saldırısı: 95 Bin Lira Ceza
19.03.2026 14:04
Tekirdağ Çorlu'da yasaklı Pitbull köpek, 'Reis' isimli köpeğe saldırdı; sahibi ağır ceza aldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde saldırdığı 'Reis' isimli köpeği ağır yaralayan yasaklı Pitbull cinsi köpeğe el konuldu, sahibi Azra Nur A.'ya 95 bin 589 lira ceza uygulandı.

Olay, dün ilçenin Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 5'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sahibi Azra Nur A., Pitbull cinsi köpeğini gezdirmek için ağızlığı olmadan sokağa çıkardı. Bu sırada Pitbull, dışarıdaki Hanife Tosun'un 'Reis' isimli köpeğine saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle Tosun'un köpeği, saldırıdan ağır yaralı kurtarıldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayın ardından Reis, Çorlu Belediyesi'ne bağlı barınak görevlilerince tedavi altına alınmak üzere götürüldü. Reis'in sahibi Hanife Tosun, köpeğinin saldırıda ağır yaralandığını belirterek, "Saldıran köpeğin ağızlığı falan hiçbir şeyi yoktu. Köpeğimiz yaşıyor ama çok ağır yaralı. İnsanlar apartmandan çıkarken korkuyorlar. Evde Pitbull mu bakılır?" diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tekirdağ Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, "18.03.2026 günü Çorlu ilçemizde Pitbull cinsi köpek başka bir köpeğe saldırmıştır. Olay günü Çorlu Belediyesi ekiplerince Pitbull cinsi köpek belediye hayvan barınağına alınmış, köpek sahibine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 14'üncü Maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. El konulan Pitbull'un sahibi Azra Nur A.'ya 95 bin 589 lira para cezası uygulandı. Azna Nur A., ifadesinde; köpeği İstanbul Gaziosmanpaşa'dan aldığını, ailesinin istememesi üzerine Çorlu'daki evine getirdiğini ve gezdirirken başka bir köpeğe saldırdığını söylediği belirtildi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pitbull Saldırısı: 95 Bin Lira Ceza - Son Dakika

SON DAKİKA: Pitbull Saldırısı: 95 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Advertisement
