Pitbull Saldırısı Davası Başladı

ANKARA'da Efe (1,5) ile Doğa Öztürk (5) kardeşlere saldırıp yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklu sanık Tuğçe Ö.E.'nin yargılanmasına başlandı. Tuğçe Ö.E., "Ben köpeğimi eğittim, hep ağızlıkla gezdiriyorum. Hiçbir zaman cezai yaptırım uygulanmadı" dedi. Hakim, ara kararında sanığın tutukluluk halinin devamı ile olay sırasında köpeğin yanında bulunan annesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Etimesgut ilçesinde geçen yıl 30 Kasım'da, pazar alışverişi sonrası apartmana giren Belkız Öztürk ve çocuklarına, karşı komşu Tuğçe Ö.E.'nin evde beslediği pitbull cinsi köpek dışarı çıkarak saldırdı. Köpek, önce Doğa'yı, ardından 1,5 yaşındaki Efe'yi ısırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan ve yüzünde derin ısırıklar oluşan Efe ile ablası, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi edildi. Olayın ardından hayvanın sahibi Tuğçe Ö.E. gözaltına alınıp tutuklanırken, köpek belediye ekiplerince barınağa götürüldü.

3 YIL HAPİS TALEBİYLE DAVA

Olayla ilgili iddianame hazırlanarak Tuğçe Ö.E. hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Tuğçe Ö.E. ile çocukların babası Adem Öztürk ve taraf avukatları katıldı. Sanık, yaşanan talihsiz olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu, olay sırasında evde olmadığını, iş yerindeyken annesinden gelen telefonla durumu öğrendiğini, hızla eve giderek köpeğini oradan uzaklaştırdığını, olayla ilgisinin bundan ibaret olduğunu iddia etti.

'POŞET YA DA OYUNCAK OLDUĞU İÇİN BÖYLE TEPKİ VERMİŞ OLABİLİR'

Hakimin, mağdur çocuklardan D.Ö.'nün diş izine bağlı yaralandığının tespit edildiğine ilişkin sorusu üzerine sanık Tuğçe Ö.E., "Ben sadece köpeğimin patisiyle yaraladığını biliyorum. Karşı taraf marketten geliyor, çocukların elinde poşet ya da oyuncak olduğu için böyle tepki vermiş olabilir. Ben köpeğimi eğittim, hep ağızlıkla gezdiriyorum. Hiçbir zaman cezai yaptırım uygulanmadı" dedi. Annesinin olayın yaşandığı esnada köpeği içeriye almak için çabaladığını iddia eden sanık, "Bu olay sebebiyle yaşadığım üzüntü tutukluluk süreme üzülmemin önüne geçti. Beni affetmeseler bile, çocuklar ve ailesi için ömrüm boyunca her şeyi yapmaya razıyım. Ailemin geçimini de ben sağlıyorum. Beraatimi talep ediyorum. Herkes için güzel şeyler yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'SÖZ DİNLEYEN BİR KÖPEK OLSAYDI O KADAR UĞRAŞMAZLARDI'

Adem Öztürk ise olay sırasında otoparkta olduğunu, pazardan geldikten sonra çocuklarını eşiyle birlikte yukarı gönderdiğini, kapı önünde karşı tarafla tartışma yaşanmadığını, selamlaşma olduğunu, bu sırada kapı aralığından köpeğin aniden dışarı çıkarak çocuklarına saldırdığını söyledi. Öztürk, kızının vücudunda diş izi olduğunu söyleyerek, "Kızım geri çekilince köpek, daha küçük olan diğer çocuğumu yaralamıştır. Zaten küçük çocuğum konuşmayı bilmeyen yaştadır. Çocuğu köpeğin elinden almak için sanığın annesi de benim eşim de uğraşmışlar. Çocuğun yaralanma şekli dosyadaki fotoğraflar ve raporlardan bellidir. Söz dinleyen bir köpek olsaydı o kadar uğraşmazlardı" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın annesi Ayşe Ö. hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve yürütülecek soruşturma sonucunda iddianame düzenlenmesi halinde dosyaların birleştirilip birleştirilmeyeceğinin değerlendirilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.