Pitbull\'ün Saldırısı: \'Reis\' Ağır Yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yasaklı ırk Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 'Reis' isimli sahipli köpek ağır yaralandı.

Olay, ilçenin Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 5. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sahibi, Pitbull cinsi köpeğini gezdirmek için ağızlıksız şekilde sokağa çıkardı. Bu sırada Pitbull, dışarıda bulunan Hanife Tosun'un 'Reis' isimli köpeğine saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle Tosun'un köpeği saldırıdan ağır yaralı kurtarıldı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayın ardından Reis, Çorlu Belediyesi'ne bağlı barınak görevlilerince tedavi altına alınmak üzere götürüldü.

Reis'in sahibi Hanife Tosun, köpeğinin saldırıda ağır yaralandığını belirterek, "Saldıran köpeğin ağızlığı falan hiçbir şeyi yoktu. Köpeğimiz yaşıyor ama çok ağır yaralı. İnsanlar apartmandan çıkarken korkuyorlar. Evde Pitbull mu bakılır?" diye konuştu.

Öte yandan Pitbull'un sahibi hakkında idari işlem uygulandı.