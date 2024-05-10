Piyade Onbaşı Recep Çetin'in Cenazesi Seydişehir'de Defnedildi - Son Dakika
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Piyade Onbaşı Recep Çetin'in Cenazesi Seydişehir'de Defnedildi

Piyade Onbaşı Recep Çetin\'in Cenazesi Seydişehir\'de Defnedildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden piyade onbaşı Recep Çetin'in cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi. Seydişehir'de düzenlenen törene, ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Çetin'in rahatsızlanarak vefat ettiği öğrenildi.

10.05.2024 14:59
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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden piyade onbaşı Recep Çetin'in cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi.

Çetin, için Seydişehir'de tören düzenlendi.

İlçe Müftüsü Sıtkı Beydilli tarafından Seyyidharun Camisi'nde kıldırılan cenaze namazının ardından Çetin'in cenazesi, Kızılcalar Mezarlığına defnedildi.

Törene, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Yaşar Hançer, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Gökhan Arıkan ve vatandaşlar katıldı.

Çetin'in Iğdır'daki 5 Hudut Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yaptığı sırada rahatsızlandığı ve sevk edildiği Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akciğer yetmezliği nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Piyade Onbaşı Recep Çetin'in Cenazesi Seydişehir'de Defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Piyade Onbaşı Recep Çetin'in Cenazesi Seydişehir'de Defnedildi - Son Dakika
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