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Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın Şehit Cenazesi Amasya'da Defnedildi - Son Dakika
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Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın Şehit Cenazesi Amasya'da Defnedildi

Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan (30), memleketi Amasya'da toprağa verildi.

Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan\'ın Şehit Cenazesi Amasya\'da Defnedildi
13.01.2024 - 15:38,
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Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan (30), memleketi Amasya'da toprağa verildi. Cenazede, Aslan'ın anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekerken, kız kardeşleri ise tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

?Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, Van'da yapılan törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na, buradan da kara yoluyla Taşova ilçesi Çakırsu köyüne getirildi. 5 çocuklu ailenin 2 oğlundan biri olan şehit Aslan için köy meydanında tören düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Arı, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı.

Şehit Samet Aslan'ın annesi Havva ve babası İbrahim Aslan, törende güçlükle ayakta durabildi. Kız kardeşleri ise tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin ailesini, yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın Şehit Cenazesi Amasya'da Defnedildi - Son Dakika
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