PKK Feshinin Ardından Komisyon Kurulacak - Son Dakika
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PKK Feshinin Ardından Komisyon Kurulacak

26.05.2025 18:41
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PKK'nın feshi sonrası TBMM'de bir komisyon kurulması için tartışmalar sürüyor, DEM Parti teklifte bulunuyor.

HABER: Emine DALFİDAN

(TBMM) - Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından, süreçle ilgili çalışmaların yürütülmesi ve yol haritası belirlenmesi amacıyla bir komisyon kurulmasına yönelik tartışmalar devam ediyor. Komisyonun kanun teklifiyle kurulmasını ve ihtisas komisyonu gibi olmasını isteyen DEM Parti, bu konuda kanun teklifi üzerinde çalışıyor.

PKK'nın 12 Mayıs'ta duyurduğu fesih kararından sonra, sürecin bundan sonra nasıl nasıl yürüyeceği ile ilgili Devlet Bahçeli'nin "TBMM'de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir. Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısı ile "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulması samimi teklif ve temennimizdir" çağrısının ardından partiler ve siyasiler komisyonun nasıl kurulması gerektiği konusunda görüşlerini dile getiriyor.

TBMM'de komisyonun, TBMM Başkanlığının kararıyla, kanun teklifiyle veya araştırma komisyonu olarak kurulması seçenekleri üzerinde tartışmalar yürüyor.

DEM Parti Komisyonun kanunla kurulması için çalışma başlattı

DEM Parti, sürecin yasal güvenceye alınması amacıyla söz konusu komisyonun kanunla kurulması için çalışma başlattı. Meclis'in inisiyatif alması gerektiğini vurgulayan DEM Partili kaynaklar, 6 aylık-1 yıllık gibi belirli süreyle çalışacak bir komisyon yerine kalıcı ve çok daha uzun görev yapacak, gerektiğinde zaman zaman ortaya çıkabilecek kamusal sorunlarla ilgili çözme işlevi üstlenecek "Barış ve Toplumsal Çözüm" gibi genel bir isimle komisyon kurulması görüşünü dile getiriyor.

"TBMM Başkanı siyasi partilerle toplantı yapmalı"

Toplumun tüm kesimlerini temsil edecek, bu çerçevede ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarından katılım sağlanacak geniş kapsamlı bir bir komisyon oluşturulması gerektiğini belirten DEM Partililer, Meclis Başkanı'nın, siyasi partileri davet ederek komisyonun nasıl kurulacağı ve bu mekanizmanın nasıl işleyeceği konusunu tüm partilerin katılımıyla tartışarak ortak bir karar almasının daha sağlıklı olacağını ifade ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terör örgütünün silah bıraktığı, kamuoyu tarafından da bütünüyle görüldükten sonra bunun siyaseten müzakeresi süreci başlayacak. İşte tam da TBMM'nin devreye gireceği yer burasıdır. Konunun ne olduğu, nasıl gelişeceği, nereye doğru evrileceği de siyasi olarak tartışılması gereken bir süreç olacak. Tabii ki burada siyasetin merkezi olan TBMM adrestir. Burada bir modalite ile komisyonun nasıl olacağı, konuşarak, partilerle tartışarak bir yol buluruz. Şu anda TBMM'de komisyon nasıl kuruluyorsa bunun için özel bir yasa çıkarmaya gerek olmayabilir. Ama bir modalitesini çalışacağız. Burada siyasi partilerin görüşlerini de farklı kanaatleri de alarak bir istikamet çizeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: ANKA

DEM Parti, Politika, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Dünya, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK Feshinin Ardından Komisyon Kurulacak - Son Dakika

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