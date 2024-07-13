PKK, Irak'ın kuzeyindeki köylerde mühimmat depoları oluşturuyor - Son Dakika
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PKK, Irak'ın kuzeyindeki köylerde mühimmat depoları oluşturuyor

PKK, Irak\'ın kuzeyindeki köylerde mühimmat depoları oluşturuyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki köyleri işgal eden PKK'lı teröristlerin, Metina ve Gapnerk Dağı arasında kalan bölgedeki köylerde mabetlerin yakınında mühimmat depoları oluşturduğunu açıkladı. Terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına karşı tutunamayacağını anlayarak kilise ve cami çevresindeki evlerde tonlarca patlayıcı madde, mühimmat ve silah depoluyor.

13.07.2024 11:15
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde köyleri işgal eden PKK'lı teröristlerin, Metina ve Gapnerk Dağı arasında kalan bölgedeki köylerde mabetlerin yakınında mühimmat depoları oluşturduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki onlarca köyü işgal eden, köyleri ateşe veren ve sivil halkın hayatını hiçe sayarak köy merkezlerinde mühimmat depoları oluşturan ve bunları havaya uçuran terör örgütü PKK, insanlık dışı hareket etmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin icra ettiği başarılı operasyonlar karşısında tutunamayacağını anlayan bölücü terör örgütü, Metina ve Gapnerk Dağı arasında kalan bölgede bulunan köylerdeki mabetlerin yakınında mühimmat depoları oluşturdu. Daha önceden Dergele köyündeki caminin her iki tarafında mühimmat depoları tespit edilmiş ve terör örgütü bu depoları havaya uçurmuştu. Şimdi ise Miska köyündeki kilise çevresinde, bu tür mühimmat depoları tespit edildi. Kilisenin yakınında bulunan bir evde de tonlarca patlayıcı madde, mühimmat ve silahın depolandığı ve Mehmetçiğin müdahalesine engel olmak maksadıyla da bu malzemenin tuzaklandığı belirlendi. Mühimmat deposuna çevrilen kilisenin yakınındaki evin durumu hakkında yerel yönetim ve Peşmerge bilgilendirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, bölge halkının güvenliğini sağlamak maksadıyla mühimmat deposuna dönüştürülen bu tür yerleri dikkatli şekilde müdahale ederek imha ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel PKK, Irak'ın kuzeyindeki köylerde mühimmat depoları oluşturuyor - Son Dakika

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