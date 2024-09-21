PKK/KCK'lı Terörist İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

PKK/KCK'lı Terörist İstanbul'da Yakalandı

PKK/KCK\'lı Terörist İstanbul\'da Yakalandı

MİT ve polis, PKK/KCK'nın Avustralya yapılanmasında yer alan Çiğdem Aslan'ı İstanbul Havalimanı'nda yakaladı.

21.09.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul polisinin ortak operasyonu ile PKK/KCK'nın Avustralya yapılanmasında yer alan Çiğdem Aslan, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

MİT, PKK/KCK adına Avustralya'da gerçekleştirilen terör eylemlerine aktif katılım sağlayan Çiğdem Arslan'ı takibe aldı. Terör örgütünün sözde yöneticileri ile irtibat halinde bulunan Aslan'ın, İstanbul Havalimanı üzerinden Avusturya'ya gideceği tespit edildi. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyon sonucu terörist Çiğdem Aslan, İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen PKK/KCK'lı Çiğdem Aslan, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Avustralya, Operasyon, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Polis, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK/KCK'lı Terörist İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
07:49 Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat’a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı
04:47 Metin Arolat’ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı
15:15 Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi
15:13 Kamala Harris’ten silah açıklaması: ’Eğer evime biri girerse vurulur’ Kamala Harris'ten silah açıklaması: 'Eğer evime biri girerse vurulur'
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:59 Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor
14:52 İsrail’in Lübnan’da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
14:30 Yokluğun gözü kör olsun ’’Ne istiyorsun’’ diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti Yokluğun gözü kör olsun! ''Ne istiyorsun?'' diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti
14:23 Bir bu şarlatan eksikti Cenneti tanımlarken yaptığı “Huri“ hesabına bakın Bir bu şarlatan eksikti! Cenneti tanımlarken yaptığı "Huri" hesabına bakın
14:22 Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı
14:19 Lübnan’ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş Lübnan'ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek! Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 12:31:34. #1.13#
SON DAKİKA: PKK/KCK'lı Terörist İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement